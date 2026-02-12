BYD Atursa inaugura su nuevo centro en Torrent y presenta el BYD ATTO 2 DM-I

BYD Atursa vivió este miércoles una jornada clave con la inauguración oficial de sus renovadas instalaciones en Torrent. El evento sirvió de escenario para una doble celebración, ya que la apertura del centro coincidió con la presentación en exclusiva del nuevo BYD ATTO 2 DM-i, un vehículo diseñado para ofrecer eficiencia y autonomía sin las limitaciones de la carga.

La cita reunió a clientes, prensa y representantes del sector en un acto que visibiliza el crecimiento de la marca en la provincia. Con la actualización de esta sede en Torrent, que opera junto a los centros de Alginet, Puerto de Sagunto y Gandia, el grupo ofrece una cobertura estratégica para acercar la movilidad sostenible a diferentes puntos de Valencia.

Durante su intervención, Carlos Esquer, gerente de BYD Atursa, explicó que esta apertura responde a la demanda de los conductores valencianos y aseguró que "nuestro objetivo es ofrecer un servicio cercano y de excelencia en cada una de nuestras sedes".

El protagonista de la noche: BYD ATTO 2 DM-i

Tras el acto institucional, los asistentes conocieron de primera mano el nuevo integrante de la familia BYD. El ATTO 2 DM-i se presentó como la evolución lógica para quienes desean dar el salto a la conducción eléctrica sin cambiar sus hábitos. Gracias a la tecnología DM-i (Dual Mode) y a la incorporación de la Blade Battery, el vehículo ofrece una conducción suave y silenciosa, con una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 150 km en ciclo urbano.

Sobre esta incorporación a la gama, Esquer comentó que el modelo llega en el momento idóneo para el mercado y destacó que "el ATTO 2 DM-i es la respuesta definitiva para quienes buscan movilidad sostenible sin renunciar a la autonomía total en viajes largos".

Diseño y tecnología al servicio del usuario

El nuevo modelo expuesto en Torrent dejó ver su estética actualizada con una parrilla delantera de mayor presencia. En su interior, el ATTO 2 DM-i destaca por aprovechar al máximo sus 4,33 metros de largo para ofrecer un maletero de 425 litros y un equipamiento tecnológico que incluye la función V2L (Vehicle-to-Load), capaz de alimentar dispositivos externos.

El vehículo ya se encuentra disponible para pedidos y pruebas dinámicas en toda la red de BYD Atursa.