El nuevo Omoda 7 SHS llega a Valencia con una oferta exclusiva de lanzamiento
Este esperado SUV llega con 279 CV, más de 90 km de autonomía eléctrica y una autonomía combinada superior a los 1.200 km, marcando un nuevo estándar de eficiencia con Etiqueta 0. Llévate el acabado Premium a precio de Pure desde solo 32.990 €
Mario López
En Omoda y Jaecco Himasa Valencia, ya está disponible el nuevo Omoda 7 SHS, un SUV que redefine el equilibrio entre lujo y renovación, integrando el avanzado sistema Super Hybrid System (SHS). Esta tecnología de vanguardia permite realizar trayectos diarios en modo 100% eléctrico, eliminando por completo el consumo de combustible en ciudad.
Para celebrar este hito, el concesionario activa una oportunidad de mercado sin precedentes. Gracias a la oferta de lanzamiento, los clientes más rápidos podrán acceder a un nivel de equipamiento superior con condiciones excepcionales. Esta promoción, sujeta a un cupo limitado de unidades, supone un ahorro directo de miles de euros en equipamiento de alta gama en el mes de febrero.
Rendimiento SHS: Potencia sin límites, autonomía sin precedentes
El Omoda 7 Super Híbrido Enchufable redefine el rendimiento gracias a su motor 1.5 TGDI y doble motor eléctrico. Su tecnología ofrece una conducción dinámica con 365 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 8,4 segundos.
Este modelo garantiza libertad absoluta con una autonomía superior a los 1.200 km, eliminando preocupaciones en trayectos largos. Además, su sistema de carga rápida permite alcanzar del 30% al 80% en solo 20 minutos, adaptándose perfectamente al ritmo de vida actual.
Tecnología que se siente: Más que un interior, un centro de mando
El diseño fastback del Omoda 7 Super Híbrido Enchufable es solo la antesala de un habitáculo donde la digitalización se pone al servicio del conductor:
- Control total en tus dedos: Disfruta de la pantalla central deslizante de 15,6 pulgadas, el centro de mando más avanzado y fluido de su clase.
- Seguridad sin distracciones: Gracias al Head-Up Display y al panel digital de 8,88 pulgadas, tendrás toda la información vital proyectada en tu campo de visión.
- Confort de primera clase: Viaja como nunca con asientos delanteros ventilados y calefactados, techo panorámico y un sistema de sonido SONY de ocho altavoces que convierte cada trayecto en una sala de conciertos privada.
8 años de garantía: tranquilidad total con servicio oficial
La confianza en la tecnología SHS se traduce en una de las coberturas más amplias del sector. Por ello, el Omoda 7 Super Híbrido Enchufable cuenta con 8 años de garantía oficial o 160.000 km.
Además, para asegurar una protección total, Omoda y Jaecoo Himasa ofrece un Servicio Postventa integral con taller oficial en Valencia, garantizando un mantenimiento especializado y tranquilidad a largo plazo.
¡Oferta de lanzamiento!
Este nuevo SUV híbrido enchufable se posiciona muy por encima de sus competidores gracias a su equilibrio entre tecnología y diseño. Actualmente, es posible acceder al acabado Premium a precio de Pure desde solo 32.990 €, una ventaja competitiva vinculada a un cupo de unidades limitado en Valencia.
¿Quieres ser de los primeros en sentir la potencia del Omoda 7 Super Híbrido Enchufable? No esperes a que se agoten. El equipo de Omoda y Jaecco Himasa te invita a reservar tu prueba de conducción exclusiva y asegurar tu unidad con condiciones únicas de financiación.
Descubre el nuevo Omoda 7 SHS en acción:
Visítanos en nuestras instalaciones o llámanos para más información:
- 📍 Omoda y Jaecco Himasa Valencia: Avenida del Puerto nº 53, 46021 Valencia
- 📍 Omoda y Jaecco Himasa Sedaví: Calle Silla nº 8, 46910 Sedaví, Valencia
- 📍 Omoda y Jaecco Himasa Torrent: Carrer de Picanya nº 40, 46900 Torrent, Valencia
- 📞 960 02 15 80
