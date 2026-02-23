Audi Levante Wagen renace tras la dana con más fuerza y un espíritu premium
Después de la remodelación integral de sus instalaciones dañadas, el concesionario reabre sus puertas y lo celebra con sus exclusivos Audi Days
Audi Levante Wagen vuelve a abrir sus puertas. La remodelación integral de sus instalaciones, afectadas por la dana, marca un nuevo comienzo para el concesionario oficial de Audi en Valencia, que retoma su actividad con más fuerza, renovadas instalaciones y el mismo equipo profesional de siempre, con el firme compromiso de seguir ofreciendo una experiencia premium en cada fase del proceso: desde la elección del vehículo hasta el mantenimiento posterior.
El concesionario mantiene su equipo habitual, profesionales con amplia trayectoria en la marca, que afrontan esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de recuperar la normalidad junto a sus clientes de siempre.
Las nuevas instalaciones permiten disfrutar de la experiencia premium Audi, ya que disponen de toda la gama renovada y las últimas novedades en electromovilidad de la marca alemana, donde su equipo comercial ofrece asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente con soluciones de financiación a medida.
>>Reapertura Audi Levante Wagen<<
Asesoramiento personalizado
Además dispone de un departamento de empresas con soluciones específicas y asesoramiento personalizado para profesionales, pymes y grandes corporaciones.
Asimismo, el área de vehículos de ocasión y seminuevos ofrece unidades revisadas bajo estándares oficiales, combinando diseño, tecnología y garantía en condiciones altamente competitivas.
Audi Levante Wagen recupera también su servicio de taller oficial Audi, donde realizan: revisiones y mantenimiento oficial, reparaciones y diagnóstico avanzado con un equipo técnico está certificado por la marca y opera bajo los estándares de Audi, garantizando calidad, seguridad y fiabilidad en cada intervención.
Campaña Audi Days
Con motivo de la reapertura, Audi Levante Wagen celebrará los Audi Days, una campaña especial disponible del 23 al 27 de febrero, en la que los clientes podrán disfrutar de: condiciones exclusivas de reapertura, unidades limitadas y vehículos con entrega inmediata. Una oportunidad única para descubrir la gama Audi en un entorno renovado y con ventajas excepcionales.
«La ilusión de volver a abrir nuestras puertas es enorme. Hemos trabajado intensamente para renovar el concesionario y ofrecer un espacio aún mejor que antes. Lo más importante es que volvemos con el mismo equipo de siempre, preparado para atender a nuestros clientes con profesionalidad, cercanía y entusiasmo», afirman desde la dirección del concesionario.
Audi Levante Wagen invita a todos sus clientes y amantes de la marca a visitar las nuevas instalaciones y vivir de primera mano esta nueva etapa.
