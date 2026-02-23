Audi Motor Pacífico presenta el nuevo Audi Q3 SUV y Q3 Sportback en un exclusivo evento en la Casa de la Marquesa de Gandia

Audi Motor Pacífico celebró el sábado 21 de febrero en la Casa de la Marquesa de Gandia la presentación oficial de los nuevos Audi Q3 SUV y Q3 Sportback, dos modelos que representan la perfecta combinación entre diseño, tecnología y versatilidad.

Florencia Ramirez, Directora de Ventas de Audi Motor Pacífico Levante, durante su discurso. / Jordi Estevan

El evento, que tuvo lugar de 11:00 a 13:00 horas, reunió a una selección de clientes destacados, amantes de la marca y representantes de los principales medios de comunicación, quienes pudieron conocer de primera mano las últimas novedades de estos modelos que consolidan el liderazgo de Audi en el segmento de los SUV compactos premium.

Vicente Talamantes, Director General de Grupo Motor Pacífico en Levante, dando unas palabras durante la presentación. / Jordi Estevan

Durante la jornada, los asistentes pudieron descubrir los nuevos avances en diseño exterior, conectividad digital y eficiencia motriz que definen a la gama Q3. El Audi Q3 SUV destaca por su robustez y espacio interior, mientras que el Q3 Sportback combina el carácter deportivo de un coupé con la funcionalidad de un SUV. Ambos modelos incorporan las más recientes innovaciones en sistemas de asistencia, tracción quattro y tecnología híbrida ligera, reafirmando el compromiso de Audi con la movilidad eficiente y el placer de conducción.

Juanma Sambrizzi, explicando en detalle el Audi Q3 Sportback al alcalde Gandia, José Manuel Prieto Prat. / Jordi Estevan

El ambiente y la ubicación histórica aportaron un marco incomparable para disfrutar de una experiencia exclusiva, reforzando la relación de Audi Motor Pacífico con sus clientes y con los medios que siguen de cerca la evolución de la marca. Además, el equipo comercial y técnico estuvo presente para responder a las preguntas de los invitados y ofrecer detalles sobre equipamientos, personalización y disponibilidad.

Uno de los Audi Q3 expuestos durante el acto. / Jordi Estevan

De este modo, Audi Motor Pacífico reafirma su posición como referente en el sector automovilístico de la Comunidad Valenciana, impulsando su pasión por la innovación y el diseño que caracteriza a la firma.