Nuevo taller de Mercedes-Benz Valdisa en València
Valdisa Vehículos Industriales ofrece un servicio especializado en Camiones y Furgonetas en Quart de Poblet
Mario López
Mercedes-Benz Valdisa inaugura su nuevo taller especializado en camiones y furgonetas, Valdisa Vehículos Industriales, ubicado en Quart de Poblet, en la Avinguda Comarques del País Valencià, 94. Esta apertura refuerza el compromiso de la marca con los profesionales del transporte, ofreciendo un servicio más cercano, ágil y adaptado a las necesidades de los clientes.
Con Valdisa Vehículos Industriales, se refuerzan los servicios de furgonetas de Massanassa y de Quart de Poblet, ubicado en la Av. Reial Monestir Santa Maria de Poblet, 50, garantizando una red más sólida y completa.
Asimismo, se mantiene y refuerza el servicio de asistencia 24 horas en caso de detención en ruta, garantizando a los clientes respaldo inmediato.
Con esta nueva instalación, los profesionales del transporte cuentan con un espacio diseñado para ofrecer un servicio integral: desde mantenimiento preventivo hasta reparaciones complejas, todo pensado para reducir tiempos de espera y maximizar la disponibilidad de sus vehículos. Mercedes-Benz Valdisa confirma así su compromiso con la eficiencia, la innovación tecnológica y la atención personalizada, consolidándose como un aliado estratégico para el transporte profesional en la provincia de Valencia.
La ampliación supone una ventaja directa: menos tiempo de inmovilización, mayor disponibilidad de sus vehículos y, en consecuencia, más productividad y rentabilidad en su actividad diaria. Gracias a la incorporación de maquinaria de última generación, el taller puede realizar diagnósticos con mayor rapidez y precisión, permitiendo intervenciones eficaces desde la primera actuación. Además, se ha reforzado el equipo técnico especializado. Esta combinación de tecnología avanzada y capital humano asegura que cada intervención se realice con los más altos estándares de calidad y eficiencia.
