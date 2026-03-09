El nuevo Kia Stonic 2026 llega a Marcos Automoción por menos de 20.000 € y etiqueta ECO

El Kia Stonic estrena actualización con mejoras en diseño, conectividad y eficiencia, consolidándose como una de las propuestas más equilibradas entre los SUV urbanos.

La imagen exterior evoluciona con una estética más moderna y dinámica, alineada con el lenguaje actual de la marca. En el interior, el salto tecnológico es uno de los puntos clave: sistema multimedia con pantalla táctil de hasta 12,3 pulgadas, cuadro de instrumentos digital y nuevas soluciones de conectividad que mejoran la experiencia de conducción diaria.

Con estas mejoras, el modelo mantiene su enfoque práctico para ciudad y desplazamientos interurbanos, sin renunciar a un diseño atractivo.

Interior del nuevo Kia Stonic. / L-EMV

El Kia Stonic por debajo de los 20.000 euros en Marcos Automoción

Uno de los grandes argumentos del nuevo Stonic es su posicionamiento en precio. Con las campañas comerciales vigentes, está disponible en Kia Marcos Automoción desde 18.080€, situándose entre los SUV más accesibles de su categoría en España.

La relación entre equipamiento tecnológico, eficiencia y coste de adquisición lo convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan su primer SUV o desean renovar vehículo dentro del segmento B.

Gasolina eficiente y opción microhíbrida ECO

La gama mecánica del Kia Stonic está disponible con dos alternativas mecánicas:

1.0 T-GDi de gasolina , orientada a quienes buscan equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

, orientada a quienes buscan equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Híbrida ligera de 48 V, que incorpora electrificación suave y permite acceder a la etiqueta ECO.

Ambas opciones pueden combinarse con cambio manual o transmisión DCT (doble embrague), adaptándose a diferentes estilos de conducción. Esta configuración permite al conductor elegir entre eficiencia urbana o un plus de prestaciones con ventajas fiscales y de movilidad gracias al distintivo ECO.

El modelo se comercializa además en dos acabados, Baseline y GT-Line, lo que permite optar por una configuración más funcional o una versión con mayor carácter estético y equipamiento diferenciado.

El nuevo Stonic disponible en Kia Marcos Automoción

El nuevo Stonic ya puede conocerse en las instalaciones de Marcos Automoción en Tres Cruces y Alzira. El concesionario oficial ofrece asesoramiento personalizado, información sobre configuraciones y acceso a las condiciones comerciales vigentes.

Una oportunidad para descubrir de cerca un SUV urbano que combina tecnología, eficiencia y un precio competitivo dentro de su segmento.