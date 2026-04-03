El Jaecoo 8 SHS llega para competir en el segmento Premium

El nuevo Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable llega con 428 CV, hasta 134 km de autonomía eléctrica y más de 1.000 km de autonomía combinada, posicionándose como uno de los SUV más completos y eficientes de su categoría, con Etiqueta 0 emisiones y un precio de lanzamiento en campaña desde los 44.490€. Ya disponible en Omoda y Jaecoo Himasa en Valencia para información y pruebas dinámicas.

El vehículo irrumpe en el mercado español como el buque insignia de la marca y una de las propuestas más completas dentro del segmento D-SUV combinando potencia, tecnología y eficiencia con un enfoque claramente familiar, gracias a sus 7 plazas, gran espacio interior y un sistema híbrido enchufable de última generación.

Potencia y autonomía: cifras que marcan la diferencia

El Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable no se queda corto en prestaciones: 428 CV de potencia combinada, 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, autonomía eléctrica de hasta 134 kilómetros, más de 1.000 km de autonomía total y un consumo homologado de solo 2,1 l/100 km

Gracias a su sistema SHS (Super Hybrid System), este SUV combina un motor gasolina 1.5 TGDI con tres motores eléctricos, logrando un equilibrio excepcional entre rendimiento y eficiencia. Una solución pensada tanto para el día a día en modo eléctrico como para largos viajes sin preocupaciones.

El Jaecco 8 Súper Híbrido Enchufable tiene más de 1.000 kilómetros de autonomía total. / Manu Lozano

Siete plazas y espacio a lo grande

Uno de los grandes argumentos del modelo es su configuración de hasta 7 plazas, convirtiéndose en una opción ideal para familias o usuarios que necesitan versatilidad.

El espacio interior destaca por tener hasta 738 litros de maletero, más de 2.000 litros con asientos abatidos, habitabilidad sobresaliente en las tres filas y asientos con calefacción, ventilación y masaje.

Un SUV que no solo promete espacio, sino también comodidad de nivel premium en todas sus plazas.

Interior del Jaecco 8 Súper Híbrido Enchufable, con 7 plazas. / Manu Lozano

Tecnología y conectividad de última generación

El interior del Jaecoo 8 SHS apuesta por un entorno completamente digital con doble pantalla de 12,3 pulgadas, procesador Qualcomm 8155, Head-Up Display con realidad aumentada, sistema de sonido Sony de 14 altavoces, control por voz inteligente, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Todo ello pensado para ofrecer una experiencia fluida, intuitiva y conectada en cada trayecto.

El conductor dispone de una doble pantalla de 12,3 pulgadas. / Manu Lozano

Diseño exterior: presencia y sofisticación

Con 4,82 metros de longitud, el Jaecoo 8 SHS impone presencia desde cualquier ángulo: Parrilla frontal vertical característica de la marca, iluminación full LED, llantas de 20 pulgadas, diseño aerodinámico y robusto y firma luminosa trasera continua

Un SUV que combina elegancia con un marcado carácter aventurero.

Perfil del Jaecco 8 Súper Híbrido Enchufable. / Manu Lozano

Seguridad y confianza en cada trayecto

El modelo incorpora un completo paquete de seguridad: Hasta 20 sistemas ADAS, cámara de visión 360º, control de crucero adaptativo, asistente en atascos, frenada automática de emergencia y detección de ángulo muerto.

Además, cuenta con una estructura de alta resistencia y una garantía de 7 años o 150.000 km, reforzando su propuesta como un SUV fiable a largo plazo.

Una imagen de la parte interior delantera del Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable. / Manu Lozano

Enfoque electrificado y eficiencia real

El Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable destaca por su batería de 34,46 kWh, muy superior a la media del mercado, lo que permite: Mayor autonomía en modo eléctrico, recargas rápidas (del 30% al 80% en unos 25 minutos) y función V2L para alimentar dispositivos externos

Una solución ideal para quienes buscan movilidad eléctrica sin renunciar a la libertad de los viajes largos.

Parte trasera del Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable. / Manu Lozano

¿Quieres verlo en persona?

Si quieres descubrir en detalle el nuevo Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable , nada mejor que verlo en persona y comprobar de primera mano su diseño, su amplio interior y todo su equipamiento tecnológico. El equipo de Omoda y Jaecoo Himasa pone a disposición de los interesados toda la información sobre el modelo, además de la posibilidad de solicitar más detalles o concertar una visita para conocer el vehículo en vivo.

Se puede solicitar información o pedir una prueba llamando al 960 02 15 80 . Los concesionarios del área metropolitana de València se encuentran en València (Avenida del Port 53) , Torrent (Carrer de Picanya 40) y Sedaví (Carrer de Silla, 8).