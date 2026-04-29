Kia Autopista Sur presenta el nuevo Kia EV2 en Valencia en un evento marcado por la experiencia y la electrificación

Kia Autopista Sur ha celebrado en sus instalaciones de Pista de Silla la presentación del nuevo Kia EV2, un modelo clave dentro de la estrategia de electrificación de la marca. El evento reunió a clientes, medios de comunicación e invitados especiales, que pudieron conocer de primera mano el nuevo SUV eléctrico compacto en un entorno cercano y experiencial.

Los asistentes no solo asistieron a la presentación oficial del nuevo modelo eléctrico, sino que también pudieron interactuar con el vehículo, resolver dudas con el equipo comercial y disfrutar de test drive para poder experimentar e imaginar lo que sería tener su propio EV2. El evento puso el foco en acercar la movilidad eléctrica de forma accesible, mostrando el papel que desempeña el EV2 dentro de la gama Kia.

El lanzamiento del Kia EV2 se enmarca dentro de la apuesta global de la marca por la electrificación en Europa, donde continúa ampliando su gama de vehículos eléctricos con modelos desarrollados y producidos en el continente. En este contexto, el EV2 representa un paso más en la estrategia de Kia para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, acercando esta tecnología a un público cada vez más amplio.

Un SUV eléctrico pensado para el día a día

El nuevo Kia EV2 es un SUV del segmento B 100% eléctrico concebido como el vehículo principal del hogar, pensado para adaptarse a las necesidades reales del día a día. Su diseño compacto y su enfoque práctico lo posicionan como una solución versátil dentro de la gama eléctrica de la marca, combinando facilidad de uso con un planteamiento orientado tanto a la ciudad como a desplazamientos más largos.

Hasta 453 kilómetros de autonomía

Entre sus principales características, el EV2 ofrece una autonomía que puede alcanzar hasta 453 kilómetros, junto a diferentes opciones de carga que facilitan su uso cotidiano. A pesar de su tamaño compacto, destaca por un interior espacioso y flexible, con soluciones que maximizan el confort y la habitabilidad. Además, incorpora tecnologías propias de segmentos superiores, como sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad integrada y actualizaciones remotas que mejoran la experiencia del usuario con el paso del tiempo.

Una puesta de largo con pruebas dinámicas

Uno de los momentos más destacados del evento fue el reveal del vehículo, que despertó gran interés entre los asistentes. Tras la presentación, los invitados pudieron explorar el EV2 en detalle, interactuar con sus principales funcionalidades y participar en pruebas dinámicas para experimentar su comportamiento en conducción. El evento concluyó con una excelente acogida entre los asistentes, que disfrutaron de la experiencia, especialmente aquellos que resultaron ganadores del sorteo de entradas a Warner Bros.

Presentación del Kia EV2 en Kia Autopista Sur / Kia Autopista Sur

Kia Autopista Sur: compromiso con la movilidad eléctrica en Valencia

Con este tipo de iniciativas, Kia Autopista Sur refuerza su compromiso con la innovación y la cercanía al cliente, acercando las últimas novedades de la marca al público local y consolidando su papel como referente en la introducción de la movilidad eléctrica en la Comunidad Valenciana.

Kia Autopista Sur es concesionario oficial de Kia en la provincia de Valencia, con presencia en Pista de Silla, Torrent, Paterna y Port de Sagunt. La compañía ofrece una amplia gama de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, así como un servicio integral de posventa con personal especializado.

Su enfoque se basa en ofrecer un asesoramiento cercano y personalizado, acompañando al cliente en todo el proceso de compra y mantenimiento del vehículo desde