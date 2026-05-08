Hyundai Autiber Motor refuerza su apuesta por la excelencia en Valencia con un servicio posventa de última generación

Hyundai Autiber Motor, el servicio oficial Hyundai de referencia en la provincia de Valencia. Con instalaciones modernas, tecnología avanzada y un equipo altamente especializado, la firma continúa consolidándose como una de las opciones más valoradas por los conductores de la marca coreana.

Actualmente, Hyundai Autiber Motor dispone de tres centros estratégicamente ubicados para ofrecer la máxima comodidad a sus clientes. El principal se encuentra en Quart de Poblet, a 5 minutos andando desde la estación de Metro “Quart de Poblet”, en la zona de las nuevas urbanizaciones (al lado de la fábrica de Coca-Cola), cuenta con instalaciones en Parque Albán (Burjassot), junto al Palacio de Congresos, y en pleno centro de Valencia, en la calle Literato Azorín.

Atención personalizada desde el primer momento

Uno de los aspectos más destacados de Hyundai Autiber Motor es su enfoque centrado en el cliente. Todos los centros cuentan con un área de recepción personalizada donde el jefe de taller recibe a los usuarios y coordina cada intervención para garantizar una experiencia ágil, cercana y profesional.

El objetivo es que cada cliente disfrute de un servicio transparente y de confianza, tanto en tareas de mantenimiento como en reparaciones más complejas

Quart de Poblet, el taller Hyundai más avanzado de Valencia

Las instalaciones de Quart de Poblet representan el concepto más moderno y vanguardista de Hyundai en la provincia. El centro ha sido diseñado siguiendo los estándares más actuales de la marca y está equipado con tecnología de diagnóstico de última generación, capaz de detectar cualquier incidencia con máxima precisión.

El taller de Hyundai Autiber en Quart de Poblet está equipado con tecnología de diagnóstico de última generación. / Hyundai Autiber

Además, mientras su vehículo recibe el mejor cuidado, los clientes pueden disfrutar de una cómoda zona de espera con cafetería y wifi gratuito, un espacio pensado para hacer más agradable la visita al taller.

Más de 30 profesionales especializados al servicio del cliente

El servicio posventa de Hyundai Autiber Motor está respaldado por un equipo de más de 30 profesionales especializados en el sector de la automoción, distribuidos entre los centros de Quart de Poblet, Burjassot y Valencia.

Todos ellos reciben formación continua y certificada por Hyundai, lo que garantiza una atención técnica actualizada y adaptada a toda la gama de vehículos de la marca.

Tecnología, recambios originales y máxima eficiencia

La innovación y la precisión forman parte del ADN de Hyundai Autiber Motor. Sus instalaciones están equipadas con tecnología de última generación y herramientas específicas desarrolladas para trabajar exclusivamente con vehículos Hyundai, lo que permite ofrecer diagnósticos más rápidos, reparaciones más precisas y un mantenimiento adaptado a las exigencias de cada modelo.

Gracias a los avanzados equipos de diagnosis electrónica, los técnicos pueden detectar cualquier incidencia de manera inmediata, optimizando los tiempos de intervención y garantizando una reparación eficaz desde el primer momento. Todo ello se realiza siguiendo los protocolos oficiales de la marca y mediante procesos de trabajo estandarizados que aseguran la máxima calidad en cada actuación.

Los talleres de Hyundai Autiber Motor utilizan recambios originales de Hyundai. / Hyundai Autiber

Otro de los grandes valores diferenciales del servicio oficial Hyundai Autiber Motor es la utilización de recambios originales Hyundai. Estas piezas, idénticas a las que incorporan los vehículos en fábrica, han sido diseñadas específicamente para cada modelo, garantizando así un ajuste perfecto, mayor durabilidad y un rendimiento óptimo del automóvil.

El uso de componentes originales no solo mejora la seguridad y la fiabilidad del vehículo, sino que también ayuda a mantener intactas las prestaciones, la eficiencia y el valor del coche con el paso del tiempo. Además, todas las reparaciones y sustituciones realizadas en el servicio oficial cuentan con la garantía oficial Hyundai, ofreciendo una mayor tranquilidad y confianza a los clientes.

Servicios online y promociones especiales este mes de mayo

Los clientes también pueden acceder a numerosos servicios digitales a través de la página web oficial de Hyundai Autiber Motor. Desde la reserva de cita online para revisiones y mantenimiento, hasta información sobre promociones, modelos disponibles o programas especiales de mantenimiento Hyundai Tranquilidad.

Durante el mes de mayo Hyundai Autiber Motor ofrece un 20% de descuento en todos los accesorios originales Hyundai. / Hyundai Autiber

Además, la marca pone a disposición de sus clientes un completo catálogo de accesorios originales Hyundai para equipar y proteger el vehículo, incluyendo elementos de uso habitual como alfombrillas o accesorios de viaje.

Como promoción destacada, durante este mes de mayo Hyundai Autiber Motor ofrece un 20% de descuento en todos los accesorios originales Hyundai, una oportunidad perfecta para preparar el coche de cara al verano.

Para más información o solicitar cita previa, los interesados pueden contactar a través del teléfono 96 153 40 98 o visitar la web oficial de Hyundai Autiber Motor.