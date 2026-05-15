Audi Motor Pacífico impulsa los coches eléctricos e híbridos enchufables en Valencia con su apuesta por la electrificación

La transición hacia la movilidad electrificada sigue acelerándose y Audi quiere liderar ese cambio en la Comunitat Valenciana. Audi Motor Pacífico ha reforzado su apuesta por los coches eléctricos e híbridos enchufables en Valencia con una nueva estructura comercial en la zona de Levante, un territorio estratégico para la marca que conecta municipios clave como Gandia, Alzira, Alcoi, Ontinyent y Xàtiva.

Este movimiento llega en un momento decisivo para el fabricante alemán, marcado por el crecimiento de su gama electrificada y por una demanda cada vez mayor de conductores que buscan alternativas más eficientes sin renunciar a prestaciones, diseño y tecnología.

Tal y como confirman fuentes de la compañía, la reorganización responde tanto a la consolidación del negocio como al crecimiento de una gama que cada vez tiene más peso dentro del mercado automovilístico valenciano.

Audi refuerza su presencia en Gandia, Alzira, Ontinyent, Alcoi y Xàtiva

La marca premium busca ganar cercanía con el cliente en diferentes puntos de la provincia de Valencia y Alicante a través de una estructura más sólida y especializada.

Gandia y Alzira aparecen como dos de las zonas con mayor proyección comercial dentro de esta nueva estrategia, aunque Audi Motor Pacífico también destaca la importancia de seguir creciendo en municipios como Ontinyent, Alcoi y Xàtiva.

Desde la compañía aseguran que la evolución tecnológica de los vehículos electrificados ha cambiado también la forma de vender automóviles. El comprador actual demanda más información sobre autonomía, carga, eficiencia y conectividad, por lo que el asesoramiento especializado gana protagonismo.

Por ello, Audi Motor Pacífico apuesta por ofrecer una experiencia integral que incluye venta, asesoramiento personalizado y servicio posventa en toda la zona de Levante.

La gama Audi e-tron sigue creciendo en Valencia

Dentro de su estrategia de electrificación, la gama e-tron continúa siendo uno de los grandes referentes de Audi.

Este Audi Q4 e-tron incorpora el exclusivo paquete Black Line, que realza su carácter deportivo. / ED

Los modelos 100% eléctricos de la marca destacan por combinar innovación, diseño y altas prestaciones, posicionándose como una alternativa cada vez más demandada entre los conductores valencianos interesados en dar el salto definitivo al vehículo eléctrico.

El Audi Q4 e-tron equipa llantas de 21”, aportando presencia y dinamismo a su diseño. / ED

Audi considera que esta familia será clave en su crecimiento durante los próximos años dentro del mercado de coches eléctricos en Valencia.

Su interior integra tecnología avanzada, diseñada para ofrecer una experiencia intuitiva y conectada. / ED

Audi e-hybrid: la opción para quienes buscan un híbrido enchufable en Valencia

Junto a los modelos completamente eléctricos, Audi también está impulsando su gama e-hybrid, dirigida a quienes buscan un coche híbrido enchufable en Valencia que combine eficiencia y versatilidad.

La gama incluye modelos como los nuevos Audi A5 e-hybrid, Audi Q5 e-hybrid y Audi Q3 e-hybrid, vehículos que permiten circular en modo eléctrico en trayectos diarios y mantener la autonomía de un motor tradicional para viajes largos.

Esta alternativa se ha convertido en una de las más demandadas por conductores que quieren adaptarse progresivamente a la nueva movilidad.

Con esta doble apuesta por vehículos eléctricos e híbridos enchufables, Audi Motor Pacífico refuerza su posicionamiento en Valencia y consolida su estrategia de crecimiento en Levante apostando por innovación, sostenibilidad y cercanía con el cliente.