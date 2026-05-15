Grupo Ginestar celebra la reapertura oficial de sus instalaciones de Pista de Silla tras la reforma posterior a la dana

Grupo Ginestar ha celebrado este jueves la reapertura oficial de su concesionario en Pista de Silla tras la reforma integral realizada después de los graves daños sufridos a consecuencia de la dana de octubre de 2024.

El acto ha reunido a más de doscientas personas entre clientes, representantes institucionales, medios de comunicación, colaboradores y profesionales del sector de la automoción, en una jornada marcada por la emoción, el agradecimiento y la recuperación.

Aunque las instalaciones han continuado operativas mientras avanzaban los trabajos de reforma, el evento ha supuesto la inauguración oficial de un espacio completamente renovado y adaptado a la nueva imagen de Renault y Dacia.

El concesionario ha sido renovado completamente y adaptado a la nueva imagen de Renault y Dacia. / Grupo Ginestar

La jornada comenzó con un encuentro con medios de comunicación donde se dio a conocer el alcance de la renovación y la transformación del centro a través de una exposición fotográfica que refleja en qué estado quedaron las instalaciones tras la devastadora inundación. A continuación tuvo lugar una charla coloquio con Erdem Kizildere, Director General de Renault España y Laurent Sengenes, Director General de Dacia España, que conversaron con Raúl Cercós, responsable del centro y José Ginestar, Gerente de Grupo Ginestar, sobre el impacto que supuso la dana y cómo ha sido el proceso de recuperación.

Más tarde, en la recepción pública, José Ginestar destacó que esta reapertura “representa mucho más que la reapertura de un concesionario” y subrayó la capacidad del grupo para superar “una situación extraordinariamente difícil”.

Ginestar recordó el fuerte impacto humano y económico que supuso la dana tanto para el equipo como para muchos clientes y vecinos de la zona y quiso reconocer públicamente el esfuerzo realizado por toda la plantilla durante los meses posteriores.

Un momento del evento. / Grupo Ginestar

“Desde el primer instante, todo Grupo Ginestar se volcó con el equipo de Pista de Silla. Movilizamos recursos, reorganizamos operativas y reforzamos los equipos humanos para poder atender una situación completamente excepcional”, señaló.

Asimismo, destacó el compromiso demostrado por toda la organización durante los momentos más complicados: “La verdadera fortaleza de una empresa se mide cuando llegan las dificultades. Y en esos momentos, nuestros equipos demostraron profesionalidad, compromiso, empatía y una capacidad de trabajo absolutamente extraordinaria”.

Por su parte, Raúl Cercós, puso el foco en el vínculo del concesionario con el entorno y con los vecinos de la zona. “Lo que vemos aquí no es solo una reforma, es una reconstrucción integral que nos ha permitido transformarnos”, afirmó.

Cercós recordó que, tras la dana, el objetivo fue ir más allá de la recuperación de la actividad: “Había vecinos que necesitaban volver a moverse para trabajar, para cuidar de sus familias o para recuperar poco a poco la normalidad. Y ahí estuvimos”. Además, quiso agradecer el apoyo recibido tanto por parte de Grupo Renault como de clientes, proveedores y vecinos durante todo el proceso de reconstrucción.

El evento contó con música en directo. / Grupo Ginestar

Además de Erdem Kizildere y Laurent Sengenes, los alcaldes de Sedaví y Paiporta, José Francisco Cabanes Alonso y Vicent Císcar Chisbert, también se dirigieron a los asistentes en una celebración que concluyó con música en directo, un cóctel para los asistentes y la entrega de un detalle conmemorativo. La jornada simbolizó no solo la reapertura de las instalaciones, sino también la capacidad de reconstrucción y avance tras uno de los episodios más difíciles vividos recientemente en la Comunitat Valenciana.