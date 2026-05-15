Valdisa VI presenta el Mobile Service para optimizar la productividad de las flotas

Las instalaciones de Valdisa Vehículos Industriales en Quart de Poblet acogieron la presentación de mobile Service Roadshow de Mercedes-Benz España, una jornada orientada a acercar a las empresas las últimas soluciones de mantenimiento, asistencia y conectividad para vehículos comerciales.

El encuentro reunió a representantes de 23 compañías estratégicas de la Comunitat Valenciana, que pudieron conocer de primera mano distintas herramientas diseñadas para reducir el tiempo de inactividad de las flotas y mejorar la productividad de sus negocios.

La jornada arrancó con la bienvenida institucional de Alfredo Segura, gerente de Valdisa VI, seguida de la intervención de Andrés Orejón, director general de furgonetas de Mercedes-Benz, quien subrayó la apuesta de la marca por ofrecer una experiencia de cliente más eficiente y adaptada a las necesidades reales de las empresas.

Uno de los principales protagonistas del evento fue el servicio Mobile Service, presentado por Javier Moreno, jefe de Posventa. Esta solución permite desplazar técnicos especializados directamente a las instalaciones del cliente para realizar mantenimientos, operaciones de desgaste, diagnósticos y actualizaciones de software sin necesidad de acudir al taller.

El objetivo es reducir al máximo las interrupciones en la actividad diaria de las empresas. Para ello, únicamente se requiere disponer de un espacio privado con superficie firme, un margen de trabajo de 1,5 metros alrededor del vehículo y conexión a internet.

Además del taller móvil, durante la jornada también se dieron a conocer otros servicios tecnológicos de la marca, como Mercedes-Benz Van Uptime Monitor, un sistema digital capaz de supervisar en tiempo real el estado técnico de las furgonetas y anticiparse a posibles averías.

Asimismo, se presentó Express Service, que permite realizar determinados mantenimientos en menos de dos horas, y Mobilo Van, el servicio europeo de asistencia en carretera 24 horas que incluye grúa, vehículo de sustitución y cobertura de gastos de desplazamiento o alojamiento.

Los asistentes pudieron presenciar una demostración práctica del Mobile Service y resolver dudas sobre la integración de estas soluciones en la operativa diaria de sus empresas.