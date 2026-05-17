Kia Marcos Automoción celebra del 21 al 23 de mayo un Evento VIP en Valencia con ofertas exclusivas en híbridos y eléctricos

Los concesionarios de Kia Marcos Automoción en la provincia de Valencia acogerán del 21 al 23 de mayo un nuevo Evento VIP centrado en la movilidad híbrida y eléctrica. Durante tres días, los clientes podrán acceder a promociones especiales, precios exclusivos en vehículos de entrega inmediata y conocer de cerca algunas de las principales novedades de la marca coreana.

La campaña estará disponible en todas las instalaciones de Marcos Automoción en la provincia de Valencia y pondrá el foco en la gama electrificada de Kia, una de las más amplias del mercado actual. El evento llega además en un momento clave para el sector, con un creciente interés por los vehículos eficientes y las nuevas soluciones de movilidad sostenible.

Vehículos de entrega inmediata con precios especiales

Uno de los principales reclamos de este Evento VIP será la posibilidad de acceder a unidades en stock con condiciones especiales, entrega inmediata y opciones de financiación desde 100€ al mes. Se trata de una oportunidad para quienes buscan cambiar de coche sin largas esperas y beneficiarse de ofertas limitadas durante el fin de semana de campaña.

Los asistentes podrán recibir asesoramiento personalizado sobre financiación, tecnologías híbridas y eléctricas, autonomía, carga y mantenimiento, además de conocer las ayudas disponibles para la compra de vehículos electrificados.

La gama híbrida y eléctrica de Kia, protagonista

El evento estará especialmente orientado a mostrar la actual gama híbrida y eléctrica de Kia, con modelos adaptados a diferentes perfiles de conducción y necesidades.

Entre los vehículos destacados se encuentra el Kia Niro Híbrido, una de las opciones más demandadas por quienes buscan eficiencia, etiqueta ECO y versatilidad tanto para ciudad como para carretera. También tendrá protagonismo el Kia Sportage Híbrido y su versión híbrida enchufable, dos SUV que combinan espacio, confort y tecnología con consumos ajustados.

Dentro de la familia 100 % eléctrica, los visitantes podrán descubrir modelos como el Kia EV5, pensado para un uso familiar y con un diseño robusto, y el Kia EV6, uno de los eléctricos más reconocidos de la marca por sus prestaciones, autonomía y tecnología.

A ellos se suma el Kia EV4, una de las grandes apuestas de la firma coreana para la nueva generación de eléctricos, junto con su variante Fastback, de líneas más deportivas y aerodinámicas.

El Kia EV2, uno de los grandes atractivos del evento

Uno de los modelos que más expectación está generando es el nuevo Kia EV2, el futuro SUV eléctrico compacto de la marca y uno de los lanzamientos más esperados dentro de la estrategia eléctrica de Kia.

Este modelo nace con el objetivo de acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio gracias a un formato urbano, práctico y tecnológico. El EV2 mantiene el lenguaje de diseño de la familia EV de Kia y apunta a convertirse en una de las referencias del segmento de acceso a los SUV eléctricos.

Durante el Evento VIP, los asistentes podrán conocer más detalles sobre este lanzamiento y descubrir hacia dónde evoluciona la nueva generación de vehículos eléctricos de la marca.

Un evento en toda la provincia de Valencia

El Evento VIP de Kia Marcos Automoción se celebrará del 21 al 23 de mayo en todas las instalaciones de la firma en la provincia de Valencia, acercando las promociones y la gama electrificada de Kia a clientes de diferentes puntos del territorio.

Evento VIP de KIA Marcos Automoción. / ED

La iniciativa busca ofrecer una experiencia cercana y personalizada, permitiendo comparar modelos, resolver dudas y probar diferentes vehículos en un entorno especializado.

Con promociones exclusivas, stock limitado y una apuesta clara por la electrificación, Kia Marcos Automoción convierte este fin de semana en una cita destacada para quienes estén pensando en estrenar coche híbrido o eléctrico en Valencia.