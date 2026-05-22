Omoda y Jaecoo Himasa celebra "OJ Premiere: Fever Night" con el hito de los 50.000 clientes

Omoda y Jaecoo Himasa ha celebrado con gran éxito “OJ Premiere: Fever Night”, un evento exclusivo concebido para presentar las últimas novedades de la marca en una experiencia inmersiva que combinó automoción, música, espectáculo y tecnología en un ambiente inspirado en la esencia y la estética de los años 70/80.

La cita reunió a clientes, prensa, colaboradores, empresas y amantes del motor en una noche donde la innovación y el entretenimiento fueron los grandes protagonistas. Con una cuidada ambientación temática, actuaciones en vivo y una puesta en escena diferencial, OJ Premiere se consolidó como una de las acciones más destacadas del concesionario en este 2026.

Descuentos especiales en toda la gama SHS

Coincidiendo con la celebración del evento, Omoda y Jaecoo Himasa anunció una campaña comercial exclusiva con condiciones especiales en toda la gama SHS.

Hasta el 31 de mayo, los clientes podrán beneficiarse de descuentos de hasta 10.300€ en distintos modelos de la gama, una oportunidad única para acceder a vehículos de última generación con ventajas económicas muy competitivas.

Promoción especial de Omoda y Jaecoo Himasa. / Omoda y Jaecoo Himasa

La campaña tiene como objetivo acercar la nueva movilidad híbrida y eléctrica a un mayor número de clientes, reforzando además el posicionamiento de OMODA Y JAECOO como una de las marcas emergentes con mayor crecimiento e impacto dentro del mercado automovilístico.

El nuevo Omoda 7, diseño, innovación y eficiencia

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el nuevo Omoda 7 SHS con un precio desde 32.990€. Un vehículo de 4,66 metros que representa la evolución de la marca hacia una movilidad más tecnológica, eficiente y conectada gracias a su autonomía combinada de +1.200km.

El nuevo Omoda 7 SHS. / Omoda y Jaecoo Himasa

El Omoda 7 destaca por su diseño futurista, líneas deportivas y una propuesta tecnológica enfocada en la conectividad y la experiencia de conducción. El modelo incorpora soluciones avanzadas en materia de seguridad, asistentes inteligentes y eficiencia energética, posicionándose como una de las grandes apuestas de la nueva generación SUV.

Autonomía combinada de +1.200 km.

Potencia híbrida de 279 CV con motor 1.5 TGDI y 2 motores eléctricos.

Hasta 92 km de autonomía eléctrica. Lo que le otorga la etiqueta 0 emisiones

Batería de 18,4 kWh y carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos.

Pantalla central deslizante de 15,6 pulgadas

Jaecoo 8: sofisticación y espíritu premium SUV

La otra gran novedad presentada durante OJ Premiere fue el espectacular Jaecoo 8 SHS desde 44.490€, un SUV de 4,82 metros que combina robustez, sofisticación y tecnología de última generación.

Jaecoo 8 SHS. / Omoda y Jaecoo Himasa

El Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable representa el lado más premium y aventurero de la marca, ofreciendo una propuesta orientada a quienes buscan confort, amplitud, diseño y altas prestaciones sin renunciar a la innovación.

La presencia del buque insignia de Jaecoo en el evento despertó una gran expectación entre los asistentes, especialmente por su imagen elegante, acabados de alta calidad y posicionamiento dentro del segmento SUV de gran formato.

Autonomía combinada de +1.000 km.

Potencia híbrida de 428 CV con motor 1.5 TGDI y 3 motores eléctricos.

Hasta 134 km de autonomía eléctrica. Etiqueta 0 emisiones

Batería de 34,46 kWh y carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 25 minutos.

Posibilidad de 7 plazas con tercera fila de asientos.

Una apuesta por una experiencia de cliente diferencial

Con iniciativas como OJ Premiere, Omoda y Jaecoo Himasa reafirma su compromiso con una nueva forma de entender el concesionario, apostando por eventos experienciales, cercanía con el cliente y propuestas innovadoras que van más allá de la exposición tradicional de vehículos.

OJ Premiere: Fever Night de Omoda y Jaecoo Himasa / Omoda y Jaecoo Himasa

El concesionario continúa consolidando su presencia como referente de Omoda y Jaecoo, ofreciendo una atención personalizada, servicios especializados y una apuesta firme por la innovación y la movilidad del futuro.

El evento fue todo un éxito. / Omoda y Jaecoo Himasa

Red de concesionarios Omoda y Jaecoo Himasa

Los clientes interesados en conocer más sobre los nuevos modelos, probar la gama SHS o acceder a las promociones especiales pueden visitar los concesionarios oficiales de Omoda y Jaecoo Himasa, donde recibirán asesoramiento personalizado y podrán descubrir todas las novedades de la marca.

Solicita información o pide tu prueba llamando al 960 32 29 18

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