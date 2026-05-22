Valdisa presenta en Roig Arena los nuevos Mercedes-Benz GLB y GLC eléctrico

El concesionario oficial Valdisa deslumbró, al celebrar la puesta de largo de los nuevos e innovadores Mercedes-Benz GLB y GLC 100% eléctrico. El acto realizado en las vanguardistas instalaciones del Roig Arena se convertía en la primera presentación de automóviles realizada en dicho espacio.

Bajo el concepto inspirador "Welcome Home, Two Ways", el evento congregó a una selecta lista de invitados en una experiencia inmersiva donde la alta tecnología, el diseño y la sofisticación se dieron la mano con los valores históricos de una marca que celebra su 140 aniversario como inventora del automóvil.

David Gil, Carolina Ferré y Julio Ambrona en el escenario. / Mercedes-Benz Valdisa

Una velada repleta de estrellas e innovación

La reconocida presentadora Carolina Ferre y el gerente David Gil, condujeron una presentación dinámica que conectó de inmediato con el público. El acto contó también con la intervención de Julio Ambrona, Director Comercial de Turismos de Mercedes-Benz Iberia, quien agradeció la gran acogida y recordó la ambiciosa estrategia de electrificación de la marca, que se materializará en una ofensiva de 14 novedades para este año 2026.

El momento más esperado de la noche llegó con el destape de los vehículos, guiado por la energía de un grupo de danza contemporánea, que interpretó una coreografía creada exprofeso para el evento, donde el movimiento, las luces y la música interactuaron con las siluetas de los coches, posicionando a los nuevos SUV como los auténticos y absolutos protagonistas de la noche.

Ambiente presentación de los nuevos Mercedes-Benz GLB y GLC. / Mercedes-Benz Valdisa

Vanguardia técnica: Los nuevos referentes del mercado eléctrico

Durante la presentación, David Gil desveló las extraordinarias prestaciones y argumentos mecánicos de ambos modelos, concebidos sobre las arquitecturas eléctricas más avanzadas del sector:

Nuevo Mercedes-Benz GLB: Versatilidad y espacio modular

Definido bajo las premisas de "habitabilidad y atrevimiento", el nuevo GLB refuerza la gama SUV compacta ganando en longitud, anchura y distancia entre ejes para maximizar el confort a bordo.

Capacidad única: Configurable con hasta siete plazas o con una segunda fila de asientos desplazable longitudinalmente hasta 14 cm.

Configurable con hasta o con una segunda fila de asientos desplazable longitudinalmente hasta 14 cm. Tecnología y Carga: Desarrollado sobre la sofisticada plataforma MMA (compartida con el nuevo CLA), cuenta con una arquitectura eléctrica de 800V que soporta una potencia de carga de hasta 320 kW/h. Esto le permite recuperar 260 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos .

Desarrollado sobre la sofisticada plataforma MMA (compartida con el nuevo CLA), cuenta con una arquitectura eléctrica de que soporta una potencia de carga de hasta 320 kW/h. Esto le permite recuperar . Rendimiento: Ofrece una eficiencia energética del 93% de la batería a las ruedas, un consumo optimizado de 15,8 kWh/100km y hasta 630 kilómetros de autonomía WLTP. Cuenta, además, con un práctico maletero delantero (frunk) de 127 litros.

Nuevo Mercedes-Benz GLC eléctrico: Evolución tecnológica de un superventas

El modelo más exitoso de la marca a nivel global da el salto definitivo al ser desarrollado desde cero como un vehículo puramente eléctrico, ganando espacio, dinamismo y un confort acústico sin precedentes.

Autonomía líder: La versión GLC 400 4MATIC despliega una potencia espectacular de 489 CV , tracción integral y una autonomía extraordinaria de hasta 707 kilómetros WLTP , con un consumo combinado de apenas 14,9 kWh/100 km.

La versión despliega una potencia espectacular de , tracción integral y una autonomía extraordinaria de hasta , con un consumo combinado de apenas 14,9 kWh/100 km. Recarga Express: Su plataforma de 800V en corriente continua permite recuperar 303 kilómetros en apenas 10 minutos .

Su plataforma de 800V en corriente continua permite recuperar . Interior Digital de Vanguardia: Equipado de serie con la impresionante MBUX Superscreen - la mayor superficie digital de la marca que se extiende de pilar a pilar - y el revolucionario sistema operativo MBUX de cuarta generación con navegación inteligente basada en Google Maps.

Equipado de serie con la impresionante - la mayor superficie digital de la marca que se extiende de pilar a pilar - y el revolucionario sistema operativo MBUX de cuarta generación con navegación inteligente basada en Google Maps. Detalles Premium: Techo panorámico con tecnología Sky Control regulable por tramos mediante comandos de voz y el exclusivo sistema de sonido surround 3D Burmester con 16 altavoces.

Un futuro comprometido con la excelencia

Con este doble lanzamiento, Valdisa y Mercedes-Benz reafirman su liderazgo absoluto en el ecosistema de la movilidad premium. Tras finalizar el acto, los asistentes pudieron resolver sus dudas técnicas con los asesores comerciales del concesionario y descubrir de cerca los vehículos mientras disfrutaban de un sofisticado cóctel de la mano de Miguel Martí en un ambiente elegante y acogedor.