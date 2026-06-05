Geely Auto estrena en Valencia su nueva imagen corporativa europea de la mano de Marcos Automoción

El acto reunió a representantes del ámbito institucional, empresarial y del sector de la automoción, en una jornada pensada para presentar la llegada de Geely Auto al grupo y mostrar el nuevo concepto de experiencia de cliente que la marca desplegará en el mercado español.

Entre los asistentes se encontraban Laura Sáez, diputada de Hacienda de la Diputación de Valencia, y María Ángeles Hidalgo, presidenta de la Asociación de Empresas Industriales de Quart de Poblet, quienes acompañaron a los responsables de Marcos Automoción y Geely Auto durante la presentación de las instalaciones.

A lo largo del evento, los invitados pudieron recorrer el nuevo centro, conocer la gama de vehículos de Geely Auto y descubrir los objetivos de crecimiento previstos para esta nueva etapa en la Comunidad Valenciana. La apertura refuerza la presencia del grupo en el área metropolitana de Valencia y amplía su oferta con una marca de proyección internacional.

La llegada de Geely Auto al portfolio de Marcos Automoción responde a la apuesta del grupo por fabricantes con una visión innovadora, tecnológica y orientada a las nuevas formas de movilidad. Con una importante presencia global, Geely Auto inicia ahora una nueva fase de desarrollo en España apoyándose en una red comercial con amplia experiencia en el sector.

Las instalaciones de Quart de Poblet destacan por estrenar en Europa la nueva imagen corporativa de la marca. Se trata de un concepto más moderno, digital y abierto, diseñado para acercar al cliente a la gama de vehículos en un entorno cómodo, intuitivo y alineado con las nuevas expectativas del comprador actual.

Durante la inauguración, Ángel Alarcó, gerente de Geely Marcos Automoción, puso en valor la relevancia estratégica de este proyecto para el grupo: “La incorporación de Geely Auto a nuestro portfolio de marcas, junto con la apertura de estos dos nuevos centros, supone un paso estratégico en la evolución del grupo. Apostamos por marcas con fuerte proyección internacional y con las que compartimos una visión centrada en la innovación, la calidad y la experiencia de cliente”.

También intervino Andrés Rebollero, responsable de desarrollo de Geely Auto en España, quien destacó la importancia de esta apertura dentro del plan de expansión de la marca: “La apertura simultánea de Quart de Poblet y Pista de Silla representa un hito clave en el despliegue de Geely Auto en el mercado español. Contar con Marcos Automoción como socio nos permite acelerar nuestra implantación con los más altos estándares de calidad y servicio”.

Con esta incorporación, Marcos Automoción continúa reforzando su papel como uno de los grupos de referencia en la distribución de automóviles en España. Tras más de medio siglo de trayectoria, el grupo sigue ampliando su oferta de movilidad con nuevas marcas y proyectos que consolidan su crecimiento en la Comunidad Valenciana.