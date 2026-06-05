Kia Autopista Sur pone en marcha una nueva edición de los 10 Días Kia con ventajas exclusivas

Kia Autopista Sur celebrará del 4 al 15 de junio una nueva edición de los 10 Días Kia, una campaña comercial dirigida al público valenciano que permitirá acceder a ventajas adicionales a todos aquellos clientes que formalicen el pedido de su nuevo vehículo durante el periodo promocional.

La iniciativa estará disponible en todos los concesionarios Kia Autopista Sur y se presenta como una oportunidad para quienes están valorando renovar su vehículo o dar el paso hacia nuevas formas de movilidad, aprovechando condiciones especiales durante un tiempo limitado.

Durante estos días, los visitantes podrán conocer de cerca una amplia representación de la gama Kia y recibir asesoramiento personalizado para encontrar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el Kia Sportage, uno de los SUV de referencia de la marca, disponible con motorizaciones híbridas e híbridas enchufables.

También estarán presentes modelos como el Kia Niro, una alternativa electrificada orientada a quienes buscan eficiencia, espacio y tecnología para el uso diario; el Kia Stonic, que combina el carácter de un SUV con unas dimensiones ideales para la ciudad; o el Kia XCeed, una propuesta crossover de diseño dinámico y elevada conectividad.

La electrificación seguirá ocupando un lugar destacado dentro de la oferta de la marca gracias a la creciente familia Kia EV, que continúa ampliando las opciones de movilidad eléctrica para diferentes perfiles de conductor y necesidades de uso.

Además de las ventajas asociadas a la campaña, el equipo comercial de Kia Autopista Sur acompañará a cada cliente durante todo el proceso de compra, resolviendo dudas sobre equipamiento, tecnologías de asistencia a la conducción, soluciones de electrificación y opciones de financiación.

Los 10 Días Kia estarán disponibles del 4 al 15 de junio en las instalaciones de Kia Autopista Sur en Pista de Silla, Paterna, Torrent y Port de Sagunt, donde se desarrollará la campaña durante todo el horario comercial.

Los concesionarios permanecerán abiertos de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:30 a 13:30 horas, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano los modelos disponibles y recibir asesoramiento personalizado para encontrar el Kia que mejor se adapte a sus necesidades. Para más información o para concertar una cita personalizada, los interesados pueden contactar con Kia Autopista Sur a través del teléfono 609 68 52 51.