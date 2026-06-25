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Toyota Valencia y Lexus Valencia impulsan el conocimiento de la movilidad electrificada con una jornada experiencial en el Circuit Ricardo Tormo

Más de 150 clientes, empresas y profesionales participaron en una experiencia exclusiva diseñada para acercar la electrificación de una forma práctica, cercana y completa

Jornada de Electrificación en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste organizada por Toyota Valencia y Lexus Valencia.

Jornada de Electrificación en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste organizada por Toyota Valencia y Lexus Valencia. / ED

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Mario López

Toyota Valencia y Lexus Valencia celebraron el pasado 18 de junio una Jornada de Electrificación en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, una iniciativa conjunta que reunió a más de 150 asistentes entre clientes particulares, empresas, gestores de flotas y profesionales del sector del transporte.

El evento nació con un objetivo claro: ofrecer una visión real y completa de la movilidad electrificada a través de una experiencia práctica que permitiera conocer de primera mano las tecnologías híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas de ambas marcas.

Para ello, la jornada se desarrolló en grupos reducidos, apostando por un formato que priorizara la calidad de la experiencia y el contacto directo con los especialistas de producto frente a la masificación. Esta metodología permitió a los asistentes resolver dudas, profundizar en el conocimiento de las diferentes tecnologías y experimentar las capacidades de los vehículos en un entorno único.

A lo largo del día, los participantes asistieron a presentaciones de producto, sesiones formativas sobre carga y autonomía, así como experiencias dinámicas en circuito junto a pilotos profesionales, donde pudieron comprobar el comportamiento, la seguridad y las prestaciones de los modelos electrificados de Toyota y Lexus.

La jornada se completó con espacios de hospitality y networking que favorecieron el intercambio de experiencias entre asistentes, profesionales y representantes de ambas marcas.

Desde Toyota Valencia y Lexus Valencia destacan el éxito de participación y el interés mostrado por los asistentes, reflejo del creciente protagonismo que la electrificación está adquiriendo tanto entre particulares como en el ámbito empresarial y profesional.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Toyota Valencia y Lexus Valencia con la innovación, la sostenibilidad y la divulgación de las nuevas soluciones de movilidad, acercando a sus clientes experiencias que les permitan conocer, comprender y vivir de primera mano el presente y el futuro de la electrificación.

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