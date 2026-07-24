Industria
Qué coches se van a producir en Almussafes después del acuerdo entre Ford y Geely Auto
La empresa conjunta entre ambas marcas revive las instalaciones de Valencia y la capacidad productiva aumentará hasta el medio millón de unidades.
Andrea Gil Modrego
La noticia del acuerdo entre Ford y Geely Auto abre un nuevo futuro para la histórica planta de la compañía norteamericana en Almussafes, Valencia. Ambos fabricantes van a crear una joint venture y van a producir sus respectivos modelos en estas instalaciones, que comienzan un nuevo capítulo en su trayectoria.
De aquí al 2028, la planta de Valencia producirá una nueva generación de vehículos de bajas y cero emisiones para los mercados europeos. El acuerdo entre Ford y Geely Auto proporciona estabilidad a largo plazo y responde a las nuevas realidades del mercado europeo reconfigurando Almussafes para fabricar conforme al nuevo referente de costes de la industria.
Cinco coches saldrán de Almussafes
¿Cuáles son los modelos que van a producirse en Valencia? Por supuesto, el actual Ford Kuga seguirá saliendo de las líneas de montaje de Almussafes como lo ha ido haciendo desde 2012. Este SUV se comercializa con motor de gasolina, híbrido y PHEV.
Tal y como ya anunció Ford, al Kuga se va a sumar un SUV de la familia del Bronco, del que únicamente se sabe que será "compacto y robusto", multienergía y que empezará a producirse en 2028.
También en este año se unirá al catálogo un crossover nuevo, multienergía, desarrollado en conjunto con Geely Auto y diseñado por Ford, por lo que heredará características de los modelos de la marca del óvalo. Este nuevo coche formará parte de los cinco nuevos vehículos multienergía con los que Ford va a fomar su ofensiva de producto de vara el próximo 2029.
La china Geely Auto fabricará en Almussafes y también de cara a 2028 dos SUV completamente eléctricos. Geely Auto ha comenzado a vender este año dos de sus modelos, el Starray EM-i y el E5 y está previsto que a estos se sume el E2, un nombre que ya ha sonado como uno de los potenciales candidatos a fabricarse en Almussafes.
El acuerdo con Ford permite que Geely Auto siga avanzando en su expansión europea. La posibilidad de fabricar y ensamblar en la Unión Europea (en España, en este caso) facilita y mucho las cosas para las marcas chinas, ya que con este movimiento consiguen, entre otras cosas, evitar aranceles y ganar puntos ante los compradores españoles al recibir más ayudas para la compra, como por ejemplo sucede con el recién aprobado Plan Auto+.
Fuente: El Periódico
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