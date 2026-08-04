GWM Nitmotor llega a Valencia con el nuevo ORA 5
Nitmotor establece la red oficial de GWM (Great Wall Motors) en Valencia con tres puntos de venta en Valencia ciudad, y próximamente Quart de Poblet y Alfafar.
El GWM ORA 5 se comercializa con tres opciones mecánicas (Gasolina 1.5T, Híbrido HEV y 100% Eléctrico EV) y garantía oficial de hasta 8 años.
La marca desembarca en la provincia de la mano de Grupo Angal con una propuesta de movilidad multienergía e inteligente.
Mario López
Nitmotor, concesionario oficial GWM perteneciente a Grupo Angal, inicia las operaciones de la marca en la provincia de Valencia. Mediante este movimiento estratégico, el grupo de distribución refuerza su portfolio aliándose con uno de los fabricantes automovilísticos de mayor proyección tecnológica a nivel internacional.
Con esta apertura, GWM posiciona su propuesta de movilidad inteligente y multienergía bajo el lema global «All Scenarios, All Powertrains, All Users», ofreciendo soluciones eficientes y de vanguardia para todo tipo de conductores.
Red de instalaciones y cobertura en Valencia
La presencia de Nitmotor abarca tres emplazamientos clave en la provincia de Valencia, concebidos para garantizar un servicio integral de venta, asesoramiento especializado y posventa oficial:
- Valencia Ciudad: Av. Blasco Ibáñez, 121 (46022 Valencia)
Próximamente:
- Quart de Poblet: Av. Real Monestir Sta. Mª de Poblet, 82 (46930 Quart de Poblet)
- Alfafar: Calle Rabi Sancho, 2A (46910 Alfafar)
GWM ORA 5: diseño vanguardista, tecnología y seguridad
La gama comercial arranca con el lanzamiento del GWM ORA 5, un SUV compacto que representa la apuesta de la marca por una movilidad multienergía adaptada a las distintas necesidades de los conductores.
El modelo destaca por su diseño de líneas fluidas y estilizadas, un interior con una elevada carga tecnológica y una experiencia de conducción orientada al confort, la eficiencia y la conectividad.
El habitáculo incorpora el sistema inteligente Coffee OS 3.0, concebido para ofrecer una interacción rápida e intuitiva entre conductor y vehículo, mientras que el apartado dinámico se apoya en una puesta a punto específica para el mercado europeo y en cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport y Nieve).
En materia de seguridad, el GWM ORA 5 incorpora una estructura de carrocería de alta resistencia y un completo paquete de más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) de serie.
El modelo se ofrece con dos acabados (Explore y Advance) y tres alternativas de propulsión: gasolina (1.5T de 160 CV), híbrida (1.5T HEV de 223 CV) y 100% eléctrica (EV de 204 CV con hasta 435 kilómetros de autonomía WLTP).
Toda la gama del GWM ORA 5 dispone de una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros, que se amplía hasta los 8 años o 160.000 kilómetros para la batería de alta tensión en las versiones electrificadas.
Próximos lanzamientos de GWM
A la llegada del ORA 5 se sumará progresivamente un despliegue de producto en diversos segmentos:
- GWM H7: SUV mediano de enfoque familiar y polivalente, cuya llegada está prevista para finales de octubre.
- GWM P500: Pick-up de la gama POER con alto nivel de equipamiento y capacidad de trabajo, disponible a principios del próximo año.
- WEY G9 & TANK 300: Modelos destinados a completar la oferta premium (MPV electrificado) y todoterreno 4x4 puro.
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