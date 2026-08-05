La gama 100% eléctrica de Hyundai acelera la transición hacia una nueva movilidad en Valencia

Hyundai se ha consolidado como uno de los fabricantes que más decididamente ha apostado por la electrificación en los últimos años. Su estrategia pasa por ofrecer una gama de vehículos 100% eléctricos capaz de cubrir las necesidades de perfiles de conductores muy diversos, desde quienes buscan un automóvil urbano y eficiente hasta aquellos que priorizan la autonomía, la tecnología y el espacio para viajar en familia.

La familia eléctrica de la marca está encabezada por el Hyundai INSTER, el SUV urbano que se ha convertido en la última incorporación al catálogo de cero emisiones del fabricante. Compacto por fuera y sorprendentemente amplio por dentro, destaca por su versatilidad, un elevado nivel de equipamiento tecnológico y una autonomía que lo convierte en una alternativa muy competitiva para los desplazamientos diarios y las escapadas de fin de semana.

Un escalón por encima se sitúa el Hyundai KONA Eléctrico, uno de los modelos con mayor recorrido dentro del segmento SUV compacto. Su combinación de diseño, eficiencia y autonomía lo ha convertido en una de las referencias del mercado, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones, confort y tecnología que responde tanto a un uso urbano como a recorridos de larga distancia.

La propuesta eléctrica de Hyundai alcanza su máxima expresión con los modelos IONIQ 5 e IONIQ 6, desarrollados sobre la plataforma específica E-GMP para vehículos eléctricos. El IONIQ 5 destaca por su diseño rompedor, su amplio espacio interior y su sistema eléctrico de 800 voltios, que permite realizar recargas ultrarrápidas en estaciones compatibles. Por su parte, el IONIQ 6 apuesta por una silueta de inspiración aerodinámica diseñada para maximizar la eficiencia y la autonomía, incorporando además un elevado nivel de confort y las últimas innovaciones en conectividad y asistentes a la conducción.

El IONIQ 5 destaca por su diseño rompedor, su amplio espacio interior y su sistema eléctrico de 800 voltios. / ED

Todos estos modelos comparten la filosofía que Hyundai ha desarrollado para su nueva generación de vehículos eléctricos: un diseño moderno, tecnologías orientadas a facilitar la conducción, elevados estándares de seguridad y una experiencia de uso pensada para simplificar la transición hacia la movilidad de cero emisiones.

Hyundai amplía próximamente su ofensiva eléctrica con el nuevo IONIQ 3

Hyundai continúa reforzando su estrategia de electrificación con la llegada del nuevo IONIQ 3, un SUV compacto 100% eléctrico concebido para ampliar la oferta de cero emisiones de la marca y responder a la creciente demanda de vehículos sostenibles, tecnológicos y adaptados al uso diario.

Con este lanzamiento, el fabricante surcoreano da un paso más en el desarrollo de su familia IONIQ, una gama que se ha convertido en uno de los pilares de su transformación hacia una movilidad libre de emisiones. El nuevo modelo se sitúa como una alternativa destinada a quienes buscan un vehículo eléctrico de dimensiones contenidas, pero sin renunciar al confort, la autonomía y el equipamiento tecnológico.

Hyundai refuerza su estrategia de electrificación con la llegada del nuevo IONIQ 3. / ED

Uno de los aspectos más destacados del IONIQ 3 es el aprovechamiento del espacio interior. Gracias a su arquitectura específica para vehículos eléctricos, el habitáculo ofrece una mayor distancia entre ejes y una distribución más eficiente del espacio, lo que se traduce en una cabina amplia y confortable tanto para los ocupantes de las plazas delanteras como traseras. La sensación de amplitud se ve reforzada por un diseño minimalista, materiales sostenibles y soluciones prácticas de almacenamiento pensadas para facilitar el uso cotidiano.

El nuevo SUV también incorpora la última generación de sistemas de conectividad y asistentes a la conducción desarrollados por Hyundai, además de una propuesta enfocada en la eficiencia energética y la optimización de la autonomía, dos factores decisivos para los conductores que valoran dar el salto a la movilidad eléctrica.

Con la incorporación del IONIQ 3, Hyundai continúa ampliando un catálogo electrificado que ya cuenta con modelos de referencia en distintos segmentos y reafirma su compromiso con una movilidad cada vez más sostenible e innovadora.

En la provincia de Valencia, el nuevo IONIQ 3 llegará de la mano de Autiber Motor, concesionario oficial Hyundai y referente de la marca desde hace más de una década. Sus instalaciones permiten a los clientes conocer de primera mano las novedades de la gama eléctrica, recibir asesoramiento especializado y acceder a servicios de venta y posventa adaptados a las nuevas necesidades de la movilidad eléctrica.

La marca dará a conocer próximamente la información definitiva sobre versiones, niveles de acabado, autonomía homologada, precios y fechas de comercialización del nuevo IONIQ 3 en el mercado español.

Toda la gama eléctrica de Hyundai en Valencia, muy cerca de ti

Quienes deseen conocer de cerca toda la gama eléctrica Hyundai, podrán hacerlo en cualquiera de las instalaciones de Autiber Motor, concesionario oficial Hyundai y referente de la marca en la provincia de Valencia desde hace más de diez años.

La firma cuenta con un centro en Quart de Poblet, situado en la avenida Real Monasterio de Santa María de Poblet, junto al acceso a la A-3 y muy próximo al centro comercial Bonaire; otro en Parque Albán, en la carretera de Burjassot, a escasos minutos del Palacio de Congresos; y unas instalaciones en la calle Literato Azorín, en el barrio de Ruzafa, muy cerca de la Estación de València-Joaquín Sorolla , una ubicación especialmente cómoda para quienes se desplazan desde el centro de la ciudad.

Estas sedes permiten a los clientes descubrir la gama electrificada de Hyundai, solicitar una prueba de conducción y recibir asesoramiento especializado sobre las últimas novedades de la marca.