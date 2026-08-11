Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Hay coches que se eligen por diseño y otros que convencen cuando se piensa en todo lo que deben resolver durante una semana normal: los desplazamientos al trabajo, las compras, los trayectos escolares, las salidas de fin de semana o los viajes con toda la familia.

En una provincia como Valencia, donde la conducción urbana convive con recorridos metropolitanos, carreteras costeras y desplazamientos de mayor distancia, no todos los conductores necesitan lo mismo. Algunos buscan abandonar definitivamente los combustibles tradicionales. Otros prefieren avanzar hacia la electrificación de manera progresiva, manteniendo la flexibilidad necesaria para afrontar cualquier viaje.

El Kia EV3 y el nuevo Kia Sportage representan precisamente esas dos posibilidades. El primero propone una experiencia completamente eléctrica en formato compacto. El segundo apuesta por la amplitud, la versatilidad y una gama con diferentes soluciones electrificadas.

Ambos pueden descubrirse en Kia Marcos Automoción, pero la elección entre uno y otro comienza mucho antes de entrar en el concesionario: empieza en la rutina de cada conductor.

Cuando la mayoría de los trayectos transcurren por ciudad

Para quienes se mueven habitualmente por València y su área metropolitana, el Kia EV3 ofrece las ventajas propias de un vehículo eléctrico: una conducción silenciosa, una respuesta inmediata y la ausencia de emisiones locales.

El Kia EV3 ofrece las ventajas propias de un vehículo eléctrico. / HE&ME

Su tamaño facilita los desplazamientos urbanos, pero el aprovechamiento interior evita que se perciba como un coche limitado. Gracias a su arquitectura eléctrica, el espacio se distribuye de una forma más abierta, ofreciendo comodidad tanto en las plazas delanteras como en las traseras.

El diseño exterior refuerza esa sensación de modernidad. Las líneas geométricas, la iluminación vertical y los volúmenes marcados crean una imagen diferente a la de un SUV tradicional. Es compacto, pero no pasa desapercibido.

En el día a día, uno de sus principales argumentos es que no obliga a recargar constantemente. La versión Long Range puede alcanzar hasta 605 kilómetros de autonomía homologada en ciclo combinado y hasta 773 kilómetros en uso urbano.

Esto significa que muchos usuarios podrían cubrir varios días de desplazamientos cotidianos antes de volver a conectar el vehículo, dependiendo siempre del recorrido, la conducción y las condiciones reales de utilización.

Cuando el coche también es parte de los planes familiares

No todos los SUV tienen que responder únicamente a necesidades urbanas. Hay conductores que necesitan más espacio, viajan con frecuencia o utilizan el vehículo para transportar equipaje, bicicletas, material deportivo o todo lo necesario para unos días fuera de casa. Ahí entra en juego el nuevo Kia Sportage.

Su planteamiento es más amplio y familiar, con un habitáculo preparado para que los pasajeros viajen cómodamente y un maletero capaz de adaptarse a distintas situaciones. Con los asientos traseros abatidos, puede ofrecer hasta 1.780 litros de capacidad.

Esa flexibilidad resulta especialmente útil para quienes alternan semanas de desplazamientos habituales con viajes de fin de semana, vacaciones o trayectos de mayor distancia.

La renovación del modelo también introduce una imagen más contundente. El frontal rediseñado, la nueva firma luminosa Star Map y los detalles exteriores actualizados aportan un carácter más tecnológico, sin perder la personalidad que ha convertido al Sportage en uno de los SUV más reconocibles de Kia.

¿Es necesario elegir entre electricidad y libertad para viajar?

La respuesta depende de las posibilidades de carga y del uso previsto.

El Kia EV3 está pensado para quienes quieren conducir siempre en modo eléctrico. Puede cargarse en casa, en el trabajo o en infraestructuras públicas, y dispone de un sistema de carga rápida que permite recuperar aproximadamente del 10 % al 80 % de la batería en unos 31 minutos cuando se utiliza un cargador compatible.

El Kia EV3 puede cargarse en casa, en el trabajo o en infraestructuras públicas. / ED

Esta capacidad amplía sus posibilidades más allá de la ciudad. Una parada durante un viaje puede ser suficiente para recuperar buena parte de la autonomía y continuar la ruta.

El nuevo Sportage, en cambio, permite escoger entre distintos niveles de electrificación. Su gama contempla versiones Mild Hybrid, híbridas e híbridas enchufables, por lo que cada usuario puede avanzar hacia una conducción más eficiente de acuerdo con sus hábitos.

La versión híbrida no necesita conectarse a la red y combina automáticamente el motor de combustión con el sistema eléctrico. La híbrida enchufable permite realizar numerosos trayectos diarios utilizando energía eléctrica y mantener el motor de combustión para recorridos más largos.

No existe una única manera de electrificar la movilidad. El EV3 propone dar el salto completo, mientras que el Sportage ofrece diferentes caminos para hacerlo.

Dos interiores pensados para simplificar la conducción

La tecnología de ambos modelos busca acompañar al conductor sin complicar el uso del vehículo.

En el Kia EV3, la información se presenta a través de una superficie panorámica formada por diferentes pantallas. Desde ella se puede consultar la autonomía, gestionar la climatización, utilizar el sistema multimedia o planificar una ruta teniendo en cuenta las necesidades de recarga.

Su maletero trasero ofrece 460 litros, a los que se suma un pequeño compartimento delantero de 25 litros. Este espacio adicional puede utilizarse para guardar los cables y mantener libre la zona de carga principal.

Dependiendo del acabado, también puede incorporar llave digital, asistentes de aparcamiento y tecnología V2L. Con esta función, la batería del vehículo puede suministrar energía a determinados dispositivos eléctricos, algo especialmente práctico en actividades al aire libre o durante una escapada.

El nuevo Sportage apuesta por un entorno más amplio y envolvente. Dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas concentran la instrumentación y el sistema multimedia, mientras que la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto facilita el acceso a las aplicaciones compatibles del teléfono.

A ello se añaden, según la versión, elementos como la cámara de visión 360 grados, el portón trasero eléctrico, el cargador inalámbrico, los asientos calefactados o ventilados y diferentes asistentes de seguridad.

Un SUV para cada momento vital

El Kia EV3 puede resultar especialmente atractivo para conductores que disponen de un punto de carga y quieren reducir su dependencia de los combustibles. Su tamaño, autonomía y espacio interior permiten utilizarlo como vehículo principal sin limitarlo exclusivamente a recorridos urbanos.

El nuevo Kia Sportage encaja mejor con quienes buscan una mayor capacidad, una orientación familiar y la posibilidad de elegir entre diferentes tecnologías de propulsión. También puede ser la alternativa para aquellos que desean electrificar sus desplazamientos sin pasar todavía a un vehículo totalmente eléctrico.

Son dos respuestas distintas a una misma evolución de la movilidad .

Concesionario de KIA en Valencia. / ED

Una apuesta por la conducción completamente eléctrica. La otra ofrece más opciones para que cada conductor encuentre su propio equilibrio entre eficiencia, autonomía y versatilidad.

Probarlos es la mejor manera de decidir

Las cifras ayudan a comparar, pero aspectos como la posición de conducción, el espacio de las plazas traseras, el comportamiento en carretera o la facilidad de uso se valoran mejor al volante.

En Kia Marcos Automoción, los conductores pueden conocer el Kia EV3 y el nuevo Kia Sportage, consultar sus diferentes versiones y recibir asesoramiento sobre motorizaciones, acabados, financiación y opciones de carga.

La red de la compañía cuenta con instalaciones en Valencia, Alzira, Benisanó y Quart de Poblet, acercando el servicio comercial y posventa de Kia a diferentes puntos de la provincia.

Ambos modelos disponen además de la garantía Kia de siete años, conforme a las condiciones de la marca.

Porque el SUV más adecuado no es necesariamente el más grande, el más potente o el que incorpora más tecnología. Es el que mejor encaja con los trayectos, los planes y la forma de vida de quien va a conducirlo.