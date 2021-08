Aunque nació como un vehículo urbano para las nuevas generaciones, el Citroën My Ami también puede ser una ingeniosa solución pensada para empresas y profesionales que necesitan moverse con agilidad y sin barreras por los centros de las grandes urbes. La versión Cargo del My Ami es un un novedoso vehículo de reparto 100% eléctrico que incorpora un volumen útil total de 400 litros y una carga útil de 140 kg, gracias a un espacio optimizado y modular en el sitio que habitualmente ocuparía el asiento del pasajero. Y además de capaz de es sumamente accesible ya que está disponible con la atractiva fórmula de financiación Citroën Alternativa desde 29,99 euros al mes.

El CitroënMy Ami Cargo dispone junto al asiento del conductor de un espacio de carga modular que permite transportar paquetes, correo, herramientas u objetos variados con toda seguridad. Ofrece más protección que un vehículo de dos o tres ruedas y es más ágil que un comercial de un segmento superior gracias a que es ultracompacto y maniobrable. Además, My AmiCargo conserva el look atípico de Ami, que inspira simpatía desde el primer vistazo.

De este modo, la zona del pasajero se ha habilitado como un espacio de almacenaje de 260 litros que puede alojar una carga útil de 140 kg, obtenida gracias a la sustitución del asiento del pasajero por una caja modular. Una mampara de separación vertical delimita la zona del conductor y la de carga. Se ha colocado de manera que permita obtener el espacio necesario, así como proteger al usuario ante posibles movimientos de la carga y disfrutar del mismo espacio que en el Ami “turismo”.

Además de todo esto, la bandeja superior modular que sirve de tapa puede soportar un peso de 40 kg y está previsto que su parte superior se pueda utilizar como una auténtica oficina móvil. Se ha creado en ella un espacio en formato A4 para dejar documentos como un albarán de entrega, un listado de pedidos, o una tableta digital. Y en la parte trasera tiene un realce para mantener los documentos colocados en este soporte. Modulable, puede desplazarse hacia la zona del conductor para acceder más fácilmente a la parte de almacenamiento.

En la parte trasera, un espacio cerrado independiente puede albergar objetos que necesiten estar en un espacio seguro como un smartphone o unas gafas de sol, por ejemplo. Globalmente, My Ami Cargo ofrece de un volumen útil de 400 litros.