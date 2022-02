El Volkswagen Taigo 2022 ya está disponible en España, y lo hemos podido probar por primera vez por los alrededores de la planta de Landaben (Navarra), donde se fabrica para toda Europa, junto al T-Cross y el Polo. De hecho, es la primera vez que esta planta produce tres modelos a la vez, lo que supone importante hito para la institución.

El Taigo es el primer SUV Coupé de Volkswagen y aspira a ser uno de los modelos de volumen para la firma germana, ya que pertenece al exitoso segmento de los todocamino urbanos, ofrece un atractivo diseño deportivo, un extenso equipamiento de serie, gran versatilidad y tecnología de vanguardia en infoentretenimiento, conectividad y seguridad, por un precio accesible, al estar disponible desde 22.600 euros con campañas y descuentos incluidos.

Diseño exterior e interior del Volkswagen Taigo 2022

Sin lugar a dudas, el elemento más diferenciador del Taigo 2022 es su diseño deportivo con una marcada silueta coupé. Esta se percibe desde la vista lateral y se concreta en una zaga donde se aprecia la marcada caída del techo en su extremo, la gran inclinación de la luneta trasera y el pilar C, además de un spoiler para favorecer la aerodinámica.

La fluidez del lateral le imprime la deportividad de los coupé, mientras que la gran robustez del frontal y la trasera le otorgan un destacado aspecto SUV. En la parte anterior destaca la parrilla sobredimensionada, las luces antiniebla LED y una franja también LED que une los faros delanteros y que se inspira en la familia ID. En la parte posterior también hay una línea roja que recorre el portón atravesando el logo. La iluminación en el Taigo es LED de serie, pero en la versión superior R-Line cuenta con tecnología LED Matrix.

El interior presenta un aspecto minimalista y moderno en el que cobran especial protagonismo las grandes pantallas para el sistema multimedia y la instrumentación, además de los mandos digitales para el control de la climatización. Como en todos los Volkswagen, los ajustes y acabados son perfectos. Los materiales utilizados también son de buena calidad y de tacto agradable, a excepción de algunos plásticos duros, como los utilizados la parte superior de las puertas y algunas secciones del salpicadero. Pero estos no desmerecen el nivel general del habitáculo, y además permiten que el Taigo ofrezca de serie un generoso equipamiento de serie como luego veremos, desde un precio accesible.

Espacio interior y maletero

El Volkswagen Taigo comparte la plataforma MQB-A0 con el Polo y el T-Cross, pero respecto a este último ofrece un mayor voladizo trasero que le permite elevar la capacidad de carga del maletero, mientras que una situación más baja de la banqueta trasera favorece que se disfrute de un buen espacio libre para las cabezas, pese a la caída del techo en la zaga.

Más concretamente, el Taigo tiene 4.271 mm de longitud, con una batalla de 2.566 mm, lo que lo sitúa como el SUV compacto más largo de la marca (+15 cm más que el T-Cross y 3 más que el T-Roc). Su anchura de 1.757 mm, igual que la del T-Cross y 6 cm menos que T-Roc. Y por su silueta coupé, es en la altura donde más se diferencia de sus hermanos, ya que es el modelo más bajo de los tres con 1.515 mm, lo que supone 7 cm menos que el T-Cross y 6 que el T-Roc.

Como decíamos antes la mayor longitud del Taigo proviene de un gran voladizo trasero que le permite ofrecer 440 litros de capacidad de carga en el maletero, lo que supone 55 más que el T-Cross (385 l) y tan sólo 5 menos que el T-Roc (445 l). Además, si se abaten los respaldos de las plazas traseras se liberan 1.222 litros de carga.

Y todo ello sin restar espacio a unas plazas traseras en las que se goza de un buen confort. Con la silueta coupé podrían haberse visto comprometido la altura libre al techo, pero gracias a una colocación de la banqueta algo más baja que en la de los otros SUV urbanos del Volkswagen, este espacio no se ve penalizado.

El Taigo es a fin de cuentas un coche versátil pese a carrocería coupé. Y es que Volkswagen tenía claro que pese a la mayor deportividad del Taigo respecto a sus hermanos, no quería comprometer su usabilidad y funcionalidad.

Equipamiento y tecnología del nuevo Taigo

Para simplificar al máximo la decisión de compra, el Volkswagen Taigo sólo se ofrece con dos acabados a los que se pueden sumar otros tantos paquetes de equipamiento. Se trata de las versiones Life y R-Line.

Desde el primero, ya se cuenta con un generoso y vanguarduista equipamiento con: más de diez sistemas de asistencia a la conducción, destacando el IQ.Drive Travel Assist que acerca este modelo a la conducción autónoma; 7 airbags incluyendo el central entre los asientos; Digital Cockpit de 8”; faros LED; Wireless App Connect; Park Pilot; control de presión de neumáticos; y llantas ‘Belmopan’ de 16 pulgadas.

Respecto al Life, el R-Line suma entre otros elementos: acabado bicolor negro para los 8 tonos disponibles para la carrocería, que combina la pintura exterior seleccionada con el techo y las carcasas de los retrovisores en color negro; llantas de aleación ‘Valencia’ de 17 pulgadas; Keyless Access; Digital Cockpit PRO de 10,25 pulgadas; el mismo bloqueo de diferencial XDS que empelan el Golf GTI; cámara trasera; luces ambientales interiores; y el paquete de decoración R-Line interior y exterior, con detalles como los pedales de acero cepillado, el logo R en el volante, asientos R-Line Sport Comfort y una luz ambiental que recorre el salpicaero, entre otros.

Lo que ofrece el R-Line respecto al Life supone un coste real de unos 6.000 euros, si bien la diferencia de precio de venta entre ambos son unos 3.000 euros, por lo que supone un ahorro considerable el R-Line si se quiere un Taigo totalmente equipado.

Al margen de esto se ofrecen los paquetes de equipamiento ‘Hola’, más concretamente ‘Hola Confort’ para elevar la calidad de vida a bordo y ‘Hola Seguridad’ para elevar la protección de los ocupantes, además de una larga lista de opcionales para ambos acabados. Y sobre la versión R-Line se puede montar el paquete ‘Black Style’ que incluye; llantas Misano de 18 pulgadas en negro, carcasas de retrovisores en negro, perfil facelift negro y cromados traseros negros.

Motores y precio del Volkswagen Taigo 2022

El Volkswagen Taigo 2022 se lanza al mercado con tres opciones gasolina: el propulsor tricilíndrico 1.0 TSI con dos niveles de potencia de 95 CV y 110 CV; y el cuatro cilindros 1.5 TSI con 150 CV. Los 1.0 van de serie con el cambio manual de seis relaciones, pero el último se puede equipar opcionalmente con la caja de cambios automática DSG de siete velocidades, mientras que ésta es de serie en el 150 CV.

Estos motores se combinan con los acabados de la siguiente manera: la versión Life sólo se puede asociar al motor tricilíndrico con sus dos niveles de potencia, mientras que la R-Line se puede equipar en el tricilíndrico de 110 CV y en el cuatro cilindros de 150 CV.

El nuevo Taigo ya está disponible en el mercado español a partir de 22.600 euros con campañas y descuentos incluidos para la versión LIFE 1.0 TSI 95 CV con cambio manual de cinco velocidades, hasta los 31.800 euros (sin descuentos) de la versión más exclusiva del catálogo.

Primera prueba del Taigo 2022

Durante la presentación del Taigo pude probar la versión de 150 CV con cambio automático y acabado R-Line, es decir, la variante más exclusiva. Y el modelo estuvo a la altura de las expectativas. Las reacciones de este motor son contundentes en cualquier circunstancia y el trabajo del cambio DSG tan impecable como siempre sea cual sea el contexto y el tipo de conducción. En cuanto al comportamiento del coche, cabe destacar que es muy cómodo para utilizar en el día a día, pero cuando se buscan sus límites puede ser realmente divertido de conducir. No se trata ni mucho menos de un deportivo extremo, puesto que las suspensiones ofrecen un buen equilibrio entre dureza y comodidad (no se endurecen con los distintos modos de conducción), la dirección es precisa pero no sumamente directa y las reacciones del coche en general son neutras; pero cabe resaltar su buena dinámica de conducción. Es decir, que es un coche ideal para un uso habitual, gracias entre otras cosas a la elevada posición de conducción, pero si te encuentras con un puerto de montaña te dibujará una buena sonrisa en el rostro.

En la presentación del Taigo 2022 estuvieron también presentes nuestro compañeros Josep Viaplana y Raúl Rodríguez.

JOSEP VIAPLANA: "Con personalidad propia"

“Los SUVs se han puesto de moda, una evidencia, y entre ellos los urbanos y Volkswagen ha lanzado el Taigo con el propósito de sentirse muy fuerte en un segmento que ya supera la mitad de las ventas. Cuando lo ves buscas relacionarlo con el T-Cross o el T-Roc, pero rápidamente te das cuenta que tiene personalidad propia. Rebosa deportividad, tanto en el diseño al estilo coupé con una figura más alargada como en su comportamiento en carretera, que es digno de resaltar. Fue divertido conducir las versiones de 110 y 150 CV por las sinuosas carreteras del norte de Pamplona, agarrándose en las curvas y mostrando carácter. La posición de conducción es excelente y resaltaría la comodidad y debo reconocerlo la capacidad de un maletero de 440 litros que sorprende. Otro acierto, que se lo apunto al equipo de comunicación de la marca, es presentar el coche donde se fabrica, permitiéndonos probarlo en marcha y, a su vez, ver todo el proceso de fabricación de un vehículo que me ha parecido muy seductor”.

RAÚL RODRÍGUEZ: "El Taigo va a dar mucho que hablar"

"El Volkswagen Taigo está llamado a marcar una etapa importante en la historia de los SUV urbanos. Esa combinación de vehículo elevado, unida a un marcado carácter deportivo, va a despertar el interés, sobre todo, de muchas familias que buscan un vehículo multifuncional que se adapte a los tiempos modernos. Cómodo, bien equipado, y con un precio ajustado, es una nueva e importante alternativa en uno de los mercados con más candidatos. En lo que a motorizaciones se refiere, podría sorprender que la gama parta de un tricilíndrico de noventa y cinco caballos de potencia, pero tiene su lógica, que pasa por esa conducción urbana, con recorridos cortos, en donde va a primar mucho más la economía de un bajo consumo que la sensación de velocidad. Para aquellos que busquen sensaciones más agresivas, el Volkswagen Taigo ofrece una motorización de 150 CV que, a buen seguro, hará disfrutar a los conductores más intensos al volante. Ese planteamiento se traslada a los dos equipamientos que nos ofrece el Taigo, Life, para los que busquen un vehículo práctico, pero dentro de una órbita de precios razonable; y un acabado R-Line para los que buscan sensaciones extremas. Definitivamente, el nuevo Volkswagen Taigo es un vehículo que va a dar mucho de que hablar en los próximos meses".