La conectividad de los coches modernos permitirá que puedas mejorarlos tan sólo descargándote aplicaciones por las que pagarás como ahora haces por una APP del móvil. Con una simple actualización que se descargará directamente en el vehículo y se instalará como ahora se hace en los smartphones, tu coche de repente correrá más, ampliará su autonomía eléctrica o integrará más sistemas de infoentretenimiento, entre otros muchos servicios extra a los que accederás mediante un pago único o una suscripción y sin pasar por taller.

La electrificación, la nueva movilidad, el uso compartido, y todas las transformaciones que está experimentando el sector, obliga a las marcas a inventar nuevas vías de negocio que les permitan obtener beneficios más allá de la venta y reparación de los coches. Además, con la llegada de la conducción autónoma se romperá definitivamente con la importancia de las prestaciones y el dinamismo del vehículo, que pasarán a un segundo o décimo plano respecto a elementos como las funciones extra de infoentretenimiento y conectividad del vehículo. Y aquí es donde entran en juego las actualizaciones OTA (Over The Air).

La posibilidad de instalar o actualizar un software de forma remota, simplemente accediendo desde el menú del vehículo o con la aplicación de la marca en el smartphone, permite a las marcas abrir importantes fuentes de ingresos. Tanto es así que, en el pasado mes de diciembre de 2021, el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, pronosticó ingresar 20.000 millones de euros adicionales hasta 2030, gracias a las tecnologías asociadas al vehículo conectado.

La conexión de los coches avanza a un ritmo extraordinario. A final de esta década casi todos los vehículos que rueden por nuestras carreteras tendrán algún tipo de sistema de conectividad para comunicarse con otros coches, con el entorno y con la central de datos de la marca. Ahora lo hacen con la tecnología 4G, pero mucho más pronto que tarde, lo normal será utilizar las redes 5G, lo que multiplicará la trasmisión de datos optimizando la seguridad, el infoentretenimiento y la conectividad de los coches.

¿Qué aplicaciones puedo instalarle al coche?

Como no podía ser de otro modo teniendo a Elon Musk al frente, una de las primeras marcas en utilizar esto de pagar por mejorar el coche con aplicaciones descargadas de forma remota fue Tesla, quien sigue potenciando este negocio en sus coches. Los Model S y Model X podían potenciar su aceleración con una reprogramación de su centralita, e incluso ampliar su autonomía desbloqueando una parte no utilizada de su paquete de baterías. Pero no todo se centraba en las prestaciones, ya que también había una función para convertir el coche en un megáfono.

Ahora son muchas las marcas que se suman a este tipo de negocio, como ya explicamos con el ejemplo de BMW, puesto que sus coches llevarán todos los extras incluidos de serie, pero sólo funcionarán si pagas para ‘desbloquearlos’. Las actualizaciones OTA permitirán que utilices extras sólo cuando lo necesites, pagando una cuota temporal, mucho más económica que si desembolsases de golpe todo lo que costaría este opcional en la compra del vehículo. Por ejemplo, si instalar los asientos calefactables son 1.000 euros (no es una cifra real), pero activarlos mediante suscripción durante los meses de invierno tiene una cuota de 100 euros, siempre que vendas o cambies el coche antes de 10 años, te saldrá más rentable el pago por uso. Y hay que tener en cuenta que cada vez va a haber menos compra del coche, y más formas de renting o leasing.

Otra gran ventaja de las optimizaciones por suscrición es que podrás tener un coche ‘full equip’ a un precio mucho menor y luego utilizar sólo aquellos extra que realmente necesitas pagando una suscripción accesible.

La conducción autónoma multiplicará la instalación de aplicaciones

A medida que los coches vayan incrementando el nivel de conducción autónoma, la oferta de aplicaciones y mejoras a través de servicios OTA se multiplicarán enormemente, puesto que ya no habrá que estar atento a la conducción, y se demandarán más servicios de infoentretenimiento para distraerse durante los trayectos. De ahí que los coches ya monten pantallas gigantes como la Hyperscreen del Mercedes-Benz EQS, la del Mustang Mach-E o la de los propios Tesla.

En estos enormes paneles se podrán ver los contenidos de la televisión de pago a la que estés suscrito, visualizar las publicaciones de información por las que pagues mensualmente, jugar a juegos, manejar las aplicaciones que te hayas descargado de la plataforma nativa de la marca, o simplemente utilizarla como ‘espejo’ de tu pantalla del móvil o PC para poder trabajar mientras llegas a tu destino. Posibilidades que probablemente sólo se puedan disfrutar si pagas por ‘desbloquearlas’.