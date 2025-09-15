La gama eléctrica e híbrida enchufable de Audi Motor Pacífico

Audi Motor Pacífico ha acelerado decididamente su transición hacia la electromovilidad, consolidando una de las ofertas más amplias y avanzadas del mercado español, en concreto en la región de Levante, en coches eléctricos e híbridos enchufables. Contando con diferentes concesionarios en Alcoi, Alzira, Gandia, Ontinyent y Xàtiva. A continuación, presentamos una amplia gama de modelos con sus principales características.

Modelos 100% eléctricos de Audi (BEV)

En Audi Motor Pacífico ha lanzado una familia completa de coches completamente eléctricos, abarcando desde SUVs compactos hasta berlinas de lujo y deportivos:

La berlina A6 se reinventa y cuenta con motores 100% eléctricos e híbridos enchufables. / ED

Audi A6 e-tron / A6 Avant e-tron

Nuevas berlinas y familiares eléctricas que suponen el salto definitivo de Audi en el segmento grande, ofreciendo espacio, lujo y más de 700 km de autonomía estimada en ciclo WLTP.

Audi Q4 e-tron y Q4 Sportback e-tron

SUV compacto disponible en varias motorizaciones y dos carrocerías. Ofrece hasta 557 km de autonomía WLTP, carga rápida hasta 175 kW, pasando del 10% al 80% en tan sólo 30 minutos y diversas tecnologías de conectividad y asistencia.

Audi Q6 e-tron y Q6 Sportback e-tron

Nuevo SUV mediano sobre la plataforma PPE (Plataforma Premium Eléctrica), destaca por su equipamiento tecnológico y autonomía ampliada. Innovador en inteligencia artificial y eficiencia, apostando por la carga ultra-rápida y los avanzados sistemas de seguridad.

Audi Q8 e-tron y Q8 Sportback e-tron

El SUV más grande y lujoso de la gama eléctrica, pensado para largas distancias, confort premium y gran capacidad interior. Disponible con tracción total y hasta 600 km de autonomía en algunas versiones.

El Audi e-tron GT, el superdeportivo que en su versión RS llega hasta los 900 CV. / ED

Audi e-tron GT

Berlina deportiva de altas prestaciones, combina diseño, potencia (superando los 476 CV en versiones RS), tracción quattro y grandes autonomías. Es el tope de gama eléctrico de la marca, orientado a quienes buscan emoción al volante sin emisiones.

El Audi A5 e-hybrid cuenta con motorizaciones híbridas enchufables lo hacen líder del segmento en su categoría. / ED

Modelos híbridos enchufables de Audi (PHEV)

La gama TFSIe y e-hybrid de Audi abarca prácticamente todos los segmentos, desde compactos hasta grandes SUV. Estos modelos permiten circular en modo 100% eléctrico durante trayectos urbanos, con la posibilidad de usar el motor gasolina para viajes largos.

Modelos principales (disponibles en varias carrocerías y versiones):

Audi A3 Sportback / allstreet TFSIe

Compacto eficiente, con hasta 141 km de autonomía eléctrica (WLTP) en la última generación, gracias a una nueva batería de 25,7 kWh. Potencias desde 204 hasta 272 CV.

Audi A5 e-hybrid

Ahora también en carrocería Sportback, combina deportividad y eficiencia, con una autonomía eléctrica superior a 100 km en modo exclusivamente eléctrico.

El Audi A6 e-hybrid es capaz de recorrer hasta 106 kilómetros en modo eléctrico. / ED

Audi A6 e-hybrid / A6 Avant e-hybrid

Berlina y familiar premium con altas dosis de confort y espacio, y motores híbridos de última generación.

Audi A8 TFSIe

Tope de lujo híbrido enchufable, con más de 60 km de autonomía eléctrica.

Audi Q3 e-hybrid / Q3 Sportback e-hybrid

SUV compacto híbrido, ideal para movilidad urbana y escapadas, con dos carrocerías y modos de conducción personalizados.

Audi Q5 e-hybrid quattro / Q5 Sportback e-hybrid

Uno de los híbridos enchufables más avanzados: hasta 113 km de autonomía eléctrica en ciclo urbano, dos niveles de potencia (299 y 367 CV), batería de 25,9 kWh y tracción total quattro.

Audi Q7 TFSIe

El gran SUV familiar con tecnología híbrida enchufable, versatilidad y hasta 7 plazas.

Audi Q8 TFSIe

SUV premium, máxima eficiencia y autonomía mejorada, pensado para quienes priorizan el lujo y la sostenibilidad.

En Audi Motor Pacífico cuenta con una de las ofertas más avanzadas y completas de coches eléctricos e híbridos enchufables del mercado. Su enfoque combina diseño, calidad, tecnología de última generación y una clara apuesta por la sostenibilidad, ofreciendo diversas opciones para satisfacer las necesidades de todo tipo de usuarios: desde compactos urbanos hasta berlinas de lujo o grandes SUV familiares.