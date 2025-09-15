La gama eléctrica e híbrida enchufable de Audi Motor Pacífico
Conoce todos los modelos con sus principales características disponibles en los concesionarios de Alcoi, Alzira, Gandia, Ontinyent y Xàtiva
Audi Motor Pacífico ha acelerado decididamente su transición hacia la electromovilidad, consolidando una de las ofertas más amplias y avanzadas del mercado español, en concreto en la región de Levante, en coches eléctricos e híbridos enchufables. Contando con diferentes concesionarios en Alcoi, Alzira, Gandia, Ontinyent y Xàtiva. A continuación, presentamos una amplia gama de modelos con sus principales características.
Modelos 100% eléctricos de Audi (BEV)
En Audi Motor Pacífico ha lanzado una familia completa de coches completamente eléctricos, abarcando desde SUVs compactos hasta berlinas de lujo y deportivos:
- Audi A6 e-tron / A6 Avant e-tron
Nuevas berlinas y familiares eléctricas que suponen el salto definitivo de Audi en el segmento grande, ofreciendo espacio, lujo y más de 700 km de autonomía estimada en ciclo WLTP.
- Audi Q4 e-tron y Q4 Sportback e-tron
SUV compacto disponible en varias motorizaciones y dos carrocerías. Ofrece hasta 557 km de autonomía WLTP, carga rápida hasta 175 kW, pasando del 10% al 80% en tan sólo 30 minutos y diversas tecnologías de conectividad y asistencia.
- Audi Q6 e-tron y Q6 Sportback e-tron
Nuevo SUV mediano sobre la plataforma PPE (Plataforma Premium Eléctrica), destaca por su equipamiento tecnológico y autonomía ampliada. Innovador en inteligencia artificial y eficiencia, apostando por la carga ultra-rápida y los avanzados sistemas de seguridad.
- Audi Q8 e-tron y Q8 Sportback e-tron
El SUV más grande y lujoso de la gama eléctrica, pensado para largas distancias, confort premium y gran capacidad interior. Disponible con tracción total y hasta 600 km de autonomía en algunas versiones.
- Audi e-tron GT
Berlina deportiva de altas prestaciones, combina diseño, potencia (superando los 476 CV en versiones RS), tracción quattro y grandes autonomías. Es el tope de gama eléctrico de la marca, orientado a quienes buscan emoción al volante sin emisiones.
Modelos híbridos enchufables de Audi (PHEV)
La gama TFSIe y e-hybrid de Audi abarca prácticamente todos los segmentos, desde compactos hasta grandes SUV. Estos modelos permiten circular en modo 100% eléctrico durante trayectos urbanos, con la posibilidad de usar el motor gasolina para viajes largos.
Modelos principales (disponibles en varias carrocerías y versiones):
- Audi A3 Sportback / allstreet TFSIe
Compacto eficiente, con hasta 141 km de autonomía eléctrica (WLTP) en la última generación, gracias a una nueva batería de 25,7 kWh. Potencias desde 204 hasta 272 CV.
- Audi A5 e-hybrid
Ahora también en carrocería Sportback, combina deportividad y eficiencia, con una autonomía eléctrica superior a 100 km en modo exclusivamente eléctrico.
- Audi A6 e-hybrid / A6 Avant e-hybrid
Berlina y familiar premium con altas dosis de confort y espacio, y motores híbridos de última generación.
- Audi A8 TFSIe
Tope de lujo híbrido enchufable, con más de 60 km de autonomía eléctrica.
- Audi Q3 e-hybrid / Q3 Sportback e-hybrid
SUV compacto híbrido, ideal para movilidad urbana y escapadas, con dos carrocerías y modos de conducción personalizados.
- Audi Q5 e-hybrid quattro / Q5 Sportback e-hybrid
Uno de los híbridos enchufables más avanzados: hasta 113 km de autonomía eléctrica en ciclo urbano, dos niveles de potencia (299 y 367 CV), batería de 25,9 kWh y tracción total quattro.
- Audi Q7 TFSIe
El gran SUV familiar con tecnología híbrida enchufable, versatilidad y hasta 7 plazas.
- Audi Q8 TFSIe
SUV premium, máxima eficiencia y autonomía mejorada, pensado para quienes priorizan el lujo y la sostenibilidad.
En Audi Motor Pacífico cuenta con una de las ofertas más avanzadas y completas de coches eléctricos e híbridos enchufables del mercado. Su enfoque combina diseño, calidad, tecnología de última generación y una clara apuesta por la sostenibilidad, ofreciendo diversas opciones para satisfacer las necesidades de todo tipo de usuarios: desde compactos urbanos hasta berlinas de lujo o grandes SUV familiares.
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Un pionero en la industria de los cítricos de la Safor
- La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València
- La CHJ atenta a las extracciones en el «mar subterráneo» de València que anuncia Catalá
- Ecuador conquista el título de la mejor paella del mundo en la 64ª edición del Concurso Internacional de Sueca
- Una mujer con alzhéimer atraviesa València en pijama sin recibir ayuda
- El autor del tiroteo de Alfafar se entrega a la Guardia Civil