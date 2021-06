LaDirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo durante el último fin de semana de mayo a través de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil una campaña especial de vigilancia y control en las carreteras especialmente frecuentadas por motoristas. La campaña finalizó con 701 denuncias formuladas, sobre un total de 19.430 motocicletas controladas.

La mayoría de los controles tuvieron lugar en carreteras convencionales, puesto que siguen siendo las más peligrosas para los motoristas al concentrarse en ellas el 85% de los accidentes mortales en este tipo de vehículos. De los 15.525 controles que se llevaron a cabo en este tipo de vías, la infracción más repetida fue con diferencia el exceso de velocidadel exceso de velocidad (279 denuncias formuladas), seguida de la carencia de la ITV en vigor(68 denuncias formuladas). A estas dos infracciones les siguen otras como el uso de silenciadores, adelantamientos antirreglamentarios o no respetar la marca longitudinal continua.

Por su parte, los controles realizados en autopistas y autovías revelan que las infracciones cometidas en este tipo de vías son muy similares a las de las carreteras convencionales. Llama especialmente la atención el hecho de que el 72% de las denuncias formuladas por exceso de velocidad en autopistas y autovías se concentrara en la Región de Murcia. En el caso de las carreteras convencionales, la provincia de Lugo fue la que acumuló el mayor número de denuncias por este motivo (33%).

Denuncias por no llevar la ITV en vigor

Las denuncias por no llevar la ITV en vigor se encuentran muy repartidas a nivel nacional, por lo que no destaca ninguna zona por encima de otras. No obstante, llama muchísimo la atención el hecho de que la cifra de conductores de moto que circulan sin la ITV, un requisito obligatorio para poder conducir, se haya duplicado con respecto a la misma campaña del año pasado, habiendo pasado de un 0,2% a un 0,4% del total de denuncias formuladas.

Por último, la DGT revela que del total de conductores controlados durante la campaña, 14 resultaron positivos en la prueba de alcoholemia y 6 en la de drogas.