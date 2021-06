La Dirección General de Tráfico (DGT)Dirección General de Tráfico (DGT) ha habilitado una nueva aplicación informática para que los conductores que acaban de aprobar su examen práctico de conducir puedan obtener el permiso provisional que les autoriza a circular de una forma fácil, rápida y sin desplazamientos, mientras esperan a que Tráfico expida su carnet de conducir oficial.

Hasta el momento, las jefaturas de Tráfico expedían las autorizaciones temporales tras la obtención de un permiso de conducir y estas llegaban a sus titulares normalmente a través de las autoescuelas. Sin embargo, desde el pasado mes de marzo, los nuevos conductores que han superado con éxito las pruebas teóricas y prácticas, pueden descargar directamente su autorización temporal para conducir a través de la nueva aplicación de la DGT, mientras esperan a que la DGT expide su carnet definitivo.

Cómo descargar el carnet provisional de conducir

Para obtener el carnet provisional de conducir debes seguir estos pasos:

En primer lugar, debes entrar en la Sede Electrónica de la DGT y acceder al apartado 'Consulta la nota de tu examen''Consulta la nota de tu examen'. Una vez dentro de la página debes rellenar los campos solicitados: NIF/NIE, fecha de examen, clase de permiso y fecha de nacimiento.

A continuación, podrás comprobar si has aprobado la parte teórica y práctica y si eres apto para conducir. En caso afirmativo, es decir, si has superado ambos exámenes, debes pinchar en la pestaña inferior 'Obtener autorización' para poder generar el carnet provisional en formato PDF. No te olvides de imprimir el documento para llevarlo siempre encima al conducir.

Aspectos a tener en cuenta…

La autorización provisional incluye los siguientes datos: nombre y apellidos del titular, NIF/NIE, clase de permiso o licencia, tipo de examen, fecha de la prueba superada y calificativo de APTO. Si algún agente de Tráfico te pide el permiso provisional, recuerda que debes acompañarlo siempre de un documento oficial de identidad. Por último, ten en cuenta que la validez máxima del carnet provisional es de tres meses, un plazo de tiempo más que suficiente para que recibas el carnet de conducir oficial.