Alcohol y conducción son dos palabras totalmente incompatibles. Como bien sabes, conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias es muy peligroso y pone en riesgo la vida de todos los usuarios de la vía. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) realiza constantemente compañas de concienciación y vigilanciacompañas de concienciación y vigilancia y además, sanciona duramente a aquellos usuarios que deciden coger el coche tras haber bebido.

Para reducir al máximo los accidentes de tráfico causados por el consumo de alcohol, la industria del automóvil ha desarrollado un proyecto que consiste en incorporar un alcoholímetro en los coches. Este dispositivo llamado Alcolock será obligatorio en los coches nuevos a partir de julio de 2022. A continuación, te contamos qué es y cómo funciona.

Qué es el sistema Alcolock

El nombre que recibe este dispositivo, Alcolock, viene de la unión de las palabras alcohol e interlock (que significa bloqueo). Por ello, como su nombre indica, el Alcolock se encarga de bloquear el coche cuando detecta una elevada tasa de alcohol en el conductor.

Este dispositivo ya está en vigor en muchos países y permite realizar un test de alcoholemia muy rápido, similar al que hacen los agentes de tráfico, antes de arrancar el coche.

Este sistema de seguridad analiza el aire espirado por el conductor, que deberá soplar en el aparato. En un intervalo de entre 5 y 25 segundos el dispositivo indicará cuál es la tasa de alcohol del conductor. Si la tasa supera el límite legal, el sistema hará que el coche se bloquee e impedirá su arranque.

Cabe destacar que Alcolock incorpora una memoria de almacenaje que permite registrar los datos de todas las veces que el usuario ha intentado arrancar el coche superando los límites de alcohol permitidos.

¿El dispositivo Alcolock es obligatorio?

La normativa de la Unión Europea es la encargada de regular la instalación del dispositivo Alcolock, que será obligatorio en España para todos los vehículos nuevos que transporten personas a partir del 6 de julio de 2022. De hecho, este sistema se encuentra dentro del paquete de sistemas ADAS paquete de sistemas ADASque incorporarán todos los vehículos nuevos a partir de julio de este año. Un paquete que incluye sistemas de seguridad capaces de detectar las distracciones del conductor al volante, así como su fatiga y somnolencia.

No obstante, que el sistema Alcolock sea obligatorio para todos los coches que se adquieran a partir del 6 de julio de 2022, no implica que los conductores estén obligados a utilizarlo. De momento, hasta que la normativa española no indique lo contrario, sólo será obligatorio para los conductores profesionales que lleven viajeros a su cargo.