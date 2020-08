Juan Carlos I en imágenes

Momento en el que el Rey Juan Carlos I espetó un '¿por qué no te callas?' a Hugo Chávez en el Plenario de la Cumbre Iberoamericana, ante las descalificaciones vertidas por éste contra el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, el 10 de noviembre de 2007.

Momento en el que el Rey Juan Carlos I espetó un '¿por qué no te callas?' a Hugo Chávez en el Plenario de la Cumbre Iberoamericana, ante las descalificaciones vertidas por éste contra el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, el 10 de noviembre de 2007.