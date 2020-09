Inventos anticoronavirus

Agencia ATLAS

La mascarilla a primera vista parece una mascarilla higiénica de lo más común, pero al acercarla a una fuente de calor descubrimos que cambia de color. Se trata del nuevo invento para detectar cuando alguien tiene fiebre. Está creado para las personas que pasan muchas horas en espacios cerrados, como los médicos, o los trabajadores de las residencias, pero también son útiles para los niños y su vuelta al cole.



No es la Pero no es la única alarma que puede acompañarlos a los niños a clase, hoy se está realizando una prueba piloto de una tarjetas que vibran cuando un pequeño se acerca a menos de metro y medio de un aula burbuja que no le corresponde. Cuando la tarjeta vibra deben dar un paso atrás y si alguno quiere saltarse la norma, la informática se chiva a los profesores, les envía una alerta a la tablet. Un instrumento que permite que los alumnos puedan jugar en un mismo patio sin necesidad de separarlos físicamente.



Fórmulas para hacerles comprender que deben tomar todas las precauciones, como unos sellos que desaparecen a lo largo del día, sólo si se han lavado las manos al menos cinco veces.