El Mundial de Qatar está en el ojo del huracán. Desde el principio lo estuvo. Noviembre y Doha no son ni la época ni el lugar más apetecibles para disfrutar de la mayor fiesta del fútbol. Sin embargo, el 20 de noviembre se pitó el inicio del partido inaugural entre los locales y Ecuador. Sin brazaletes One love, besos, abrazos, alcohol, trabajo digno o Derechos Humanos. Ninguna de estas razones le parecieron suficientes a la FIFA para descartar su candidatura. Tampoco los casi 6.500 obreros fallecidos en la construcción de los estadios que cifró una investigación del periódico inglés The Guardian. Parece descabellado decantarse finalmente por algo así, pero se hizo. ¿Por qué? La Media Inglesa tiene, sino una respuesta, algo que se le acerca mucho.

Durante una hora y media de grabación, lo que nace como un pequeño canal de YouTube en 2010, consigue recapitular las irregularidades de los últimos 10 años de corrupción en la FIFA, juntando y ensamblando el éxito de más de un año de trabajo con el mejor de los resultados: Qatar, el Mundial a sus pies. Un documental que explica (para todo el público) cómo se hizo realidad la Copa del Mundo más polémica de la historia; o una de ellas. "Inevitablemente, sale el tema de Qatar a comienzos de año, incluso hay polémica en la redacción. Hay gente que vota por hacer boicot, otra no lo ve tan claro. No sabíamos cómo afrontarlo. Finalmente, decidimos abordar las dos partes: la futbolística y la de los temas más turbios", rememora en una entrevista de Juan Corellano, director y escritor de 'Qatar, el Mundial a sus pies' a a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Ese preciso momento en la redacción de La Media Inglesa, cuando se planteó el abordaje al Mundial de Qatar, fue el instante en el que se prendió la llama que ha llevado casi un año de trabajo. Lo que hoy se ha coronado en un incendio de casi medio millón de visitas. Cuando todavía faltaban once meses para el primer gol de Enner Valencia contra Qatar, Juan Corellano y sus compañeros empezaron a maquinar una nueva idea para el medio digital. La Media Inglesa fue fundada por Ilie Oleart cómo algo personal para quitarse la espina de ser un "periodista frustrado", menciona el director en un reportaje publicado en este diario. Sin embargo, con el paso del tiempo llegó a juntar "siete periodistas en nómina y un ejército de casi 10.000 fieles que sostienen el equipo mediante pequeñas cuotas mensuales", comenta Oleart en la misma noticia. Esta última parte (la de las cuotas) es el pilar fundamental que ha construido el mayor proyecto de La Media Inglesa hasta el momento, el documental sobre las sombras de los últimos mundiales. Una faceta en la que se estrenan y que han realizado sin productoras externas gracias a la ayuda de esas pequeñas donaciones de sus espectadores: "Casi en su totalidad el documental es fruto de los usuarios del canal", comenta Corellano. En el primer episodio, 'Todos los hombres de la FIFA', el equipo de La Media Inglesa narra las irregularidades y la corrupción en las candidaturas de las Copas del Mundo en Rusia 2018 y Qatar 2022 y todo el proceso desde comienzos de la década hasta que se hicieron realidad los dos campeonatos. "El reto más importante era explicar toda la trama sin dar por hecho nada. Contar toda la historia de la FIFA y que todo el mundo la entendiese", comenta Corellano sobre la dificultad de resumir 12 años de sombras en la organización. Pese a esto, el resultado ha sido satisfactorio para el director: "No tenía ni idea de fútbol ni de la FIFA y me he enterado de toda la trama", le comentaba un espectador después de ver el arranque del documental. "Lo hemos conseguido", transmite Corellano a este diario. Viaje a Nepal 'Las vidas perdidas', así se titula la continuación de 'Qatar, el mundial a sus pies'. Un nombre de lo más acertado debido a que en esta parte del documental se cuenta la historia de tres nepalís que, pese a las adversidades, consiguieron regresar a casa tras el infierno de Doha. Todos ellos trabajaban en la construcción de los estadios de Qatar, a más de 40 grados, casi sin agua limpia y en condiciones de trabajo deplorables. Los tres acabaron con problemas renales y enfermedades que pueden estar relacionadas con la deshidratación, la alimentación y la insalubridad. "Yo sé que vuestro primer impulso va a ser ir a Qatar, pero no os lo recomiendo, vais a ir allí con cámaras y ningún trabajador va a querer hablar con vosotros por miedo a represalias. Por otro lado, si acudís con el Comité Supremo de la FIFA, no conseguiréis imágenes, tan solo os mostrarán lo que ellos quieren que filméis. Tampoco olvidéis que podéis tener problemas con las grabaciones en Doha", esto fue lo que le dijo el directivo de una ONG a Corellano y su equipo al querer conocer la realidad de los trabajadores extranjeros que han hecho posible la Copa del Mundo. "Sin duda, os recomiendo ir a Nepal", le dijo el director de la ONG al equipo de La Media Inglesa justo antes de viajar a la cordillera del Himalaya. Juntaron al equipo, pusieron rumbo al país asiático y gracias a un periodista de investigación local que dominaba el inglés pudieron reunir los testimonios que esclarecen una de las partes más turbias en las que se ha cimentado la competición. Realizar un megaproyecto exprés con aire acondicionado por el módico precio de vidas humanas. El fin de la aventura y el comienzo de muchas Corellano reconoce que aunque la realización de 'Qatar, el mundial a sus pies' haya sido una tarea difícil, este documental les ha abierto las puertas para filmar otras producciones del mismo calibre. "Compaginándolo con las tareas del día a día y con cierto equilibrio, nos gustaría seguir trabajando este tipo de formatos", menciona el director y escritor del documental. Una vez conocido el resultado tan satisfactorio (50.000 me gusta), La Media Inglesa se abre un abanico de posibilidades para poder seguir creando contenido de manera independiente, con su estilo, su hinchada de seguidores y el talento de una pequeña redacción que cada día se supera. Por eso, 'Qatar, el mundial a sus pies' es solo el comienzo de lo que ya se forjó en la cabeza de Illie Oleart en 2010.