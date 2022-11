El presente sonríe a la selección de Francia, tan radiante y feliz en este Mundial mientras a su alrededor otras grandes selecciones acumulan angustias y miedos. Parece una balsa de aceite el vigente campeón del mundo y eso es noticia, pues se trata de un equipo siempre tendente al conflicto, incluso en sus mejores momentos. Pero hoy, clasificada para octavos de final y virtualmente primera de grupo, se respira paz antes del tercer partido de la fase de grupos, un duelo prácticamente intrascendente frente a Túnez (miércoles, 20.00 horas).

La racha de lesiones parece haber terminado y Didier Deschamps da carpetazo al asunto, descartando la posibilidad de repescar a Karim Benzema aunque se recupere, una opción plausible dado que no fue sustituido por nadie y, por tanto, continúa siendo jugador de la plantilla de Francia a todos los efectos, incluyendo la posibilidad de ser campeón. "No es algo que tenga en la cabeza. Tengo aquí 24 jugadores y bastante tengo con ocuparme de ellos", despejó este martes el seleccionador.

Uno de esos 24 jugadores, el más brillante hasta ahora de todos ellos, es Kylian Mbappé. El delantero del PSG terminó la segunda jornada del campeonato como pichichi provisional del torneo, empatado con el ecuatoriano Enner Valencia. Fue clave en las dos victorias galas y eso le permitió llevarse el reconocimiento de MVP ambas tardes.

Protocolo FIFA

Los jugadores elegidos por FIFA como los mejores de cada partido tienen la obligación de comparecer en rueda de prensa tras el choque, al igual que los dos entrenadores. Sin embargo, Mbappé no ha comparecido ante los medios en ninguna de las dos ocasiones, asumiendo tanto él como la federación francesa el pago de una multa por ello.

¿Por qué ha tomado esta decisión? Como no ha hablado, no es posible ofrecer su versión, evidentemente. Y con Mbappé siempre sucede que hay muchísima gente a su alrededor hablando por él, de lo que quiere y no, en direcciones a menudo contradictorias.

En todo caso, la versión que encuentra consenso es que Mbappé no quiere dirigirse a los medios para no tener que hablar de su futuro y que eso distraiga el foco del desempeño de la selección de Francia en el Mundial. No hay que olvidar que el último capítulo de la telenovela que es su carrera deportiva tiene que ver con su presunta convicción de irse del PSG en enero, apenas unos meses después de firmar un nuevo contrato faraónico y de rechazar su incorporación al Real Madrid.

"Kylian no tiene ego. Es un jugador determinante, una estrella, pero también un jugador de equipo, siempre piensa en el colectivo. No sé si jugará contra Túnez. Habrá cambios, pero no voy a decir cuántos", comentaba este martes Deschamps sobre un duelo en el que los africanos están obligados a ganar si quieren tener alguna opción de avanzar de ronda.