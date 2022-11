Luis Enrique, seleccionador nacional, aseguró en la previa del partido ante Japón que España no especulará en ningún caso con la clasificación del grupo E del Mundial.

"Nosotros también nos hemos preguntado eso", admitió el seleccionador cuando se le preguntó por la posibilidad de jugar con el resultado ante Japón y de influir así en la clasificación final del grupo, que sigue abierto, ya que las cuatro selecciones en liza pueden pasar a octavos o quedar eliminadas.

"Pero qué pasa si tú dices, 'vale, me interesa ser segundo', y estás empatado a cero, y en el otro partido también, y luego en el minuto 95 marca Japón y también marca Costa Rica. Quedas eliminado en los últimos 15 segundos por haber especulado durante 90 minutos", dijo.

"Cuando estás convencido de tu equipo, no se trata de quedar segundos, queremos quedar primeros. Si nos toca el segundo del grupo F, perfecto. Si en cuartos nos toca otro, el que sea, Brasil por ejemplo, pues perfecto también. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera, y si de algo peca esta selección es de tener fe".

Luis Enrique puso incluso un ejemplo concreto, el de Croacia en el pasado Eurobasket, cuando la selección balcánica perdió adrede para cruzarse con España, que finalmente la superó. "Hubo una selección que perdió adrede para jugar contra España en cuartos, y acabó eliminada. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones".

El seleccionador elogió a la selección japonesa, "muy rápida y dinámica", con "siete u ocho jugadores que estuvieron en los Juegos Olímpicos".

"Japón tiene muchos jugadores que actúan en Europa. Son rápidos y muy pesados, así que no tendremos mucho tiempo para pensar y ejecutar acciones. Me gusta su centro del campo, con Kamada, Tamaka y Endo. Costará quitarles el balón", recordó el asturiano.

Luis Enrique también dijo que es probable que alguno de sus futbolistas "se quede sin jugar" durante el Mundial, pero insistió en que tan importante son los once titulares como los cinco futbolistas que salen desde el banquillo. "Estamos plenamente convencidos de que los jugadores que salen son tan determinantes o más que los titulares. Es algo básico en nuestra manera de entender el fútbol. Otros equipos se desorientan con el paso de los minutos, pero nuestro objetivo es jugar siempre igual, esa es una de nuestras fortalezas y espero que siga siendo así".

El seleccionador también compartió una reflexión sobre su manera de interpretar el fútbol. "Lo veo como un show, como el que va al teatro. La gente quiere ver goles, acciones de peligro, etc. Interpreto el fútbol de esa manera, ni mejor ni peor que otros. Me gusta atacar siempre. Si luego las cosas no van bien, no pasa nada, lo intento en otro lado, pero esa es mi filosofía".

"La presión excesiva te absorbe y te agota, yo creo que es mejor vivir de una manera mucho más relajada. Al fin y al cabo, 31 selecciones van a perder el Mundial. Nosotros nos fijamos en el camino, intentando transmitir buen rollo, con alegría y optimismo, aunque sea un optimismo desbordado y por encima de la realidad".