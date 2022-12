Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, confirmó que el encuentro frente a Croacia (0-0) en el que su equipo fue eliminado del Mundial de Qatar 2022 ha sido su “último partido” como con los ‘diablos rojos’. Su andadura, que se inició en 2016, llega a su fin con el peor resultado desde que es el técnico de la mejor generación de la historia del fútbol belga, con la que fue semifinalista en el Mundial de Rusia y siempre, hasta Qatar, se ha codeado con las mejores selecciones del mundo.

“Es un momento muy emotivo para mí”, dijo el técnico español con los ojos vidriosos en rueda de prensa. “Soy una persona a la que le gusta aprender de las lecciones. Llevo seis años. Estaba muy comprometido con el proyecto. Acabamos con una medalla de bronce (en el Mundial de Rusia) y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado”, explicó.

“Iba a ser el final pasara lo que pasara. Es el final de un ciclo y no tiene nada que ver con quedar eliminados en fase de grupos”, aseguró. “Tomé la decisión justo antes del Mundial. Creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo. Desde Rusia he tenido muchas oportunidades de aceptar ofertas de clubes y siempre he sido fiel a la selección belga. No estoy dimitiendo, llega el final de mi contrato y ese era el plan desde el principio”, desveló.

Martínez hizo hincapié en que el tropiezo en Qatar no significa “Este no es el final de una generación dorada. Hay tipos como Tielemans, Onana, Doku... La generación dorada trae la próxima generación. Y no se trata solo de los nombres en el campo. El legado de esa generación puede tomar muchas formas. Depende de los jugadores jóvenes continuar en esta línea”, insistió.