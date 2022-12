Las imágenes recordarán la carrerita ante Croacia haciéndose perseguir, a los 35 años, por un atleta de 20 como es el joven central Josko Gvardiol, incapaz de arrebatarle el balón, burlado de finta en finta hasta que le condujo a la línea de fondo para ver que Leo Messi daba un caramelo a Julián Álvarez para que embocara el 3-0. El vídeo del torneo incluirá el control orientado con que se preparó un pase horizontal de Ángel di María para conectar un zurdazo imposible para el mexicano Ochoa.

No faltarán en los highlights el pase invisible que solo él vio para meter a Nahuel Molina, el lateral derecho de la albiceleste, ante el holandés Noppert para que abriera el marcador de los cuartos de final. En el capítulo de los penaltis, seguramente junto al fallo frente al polaco Szczesny, se verá el toque sutil con que dejó clavado a Noppert o el furioso tiro sin réplica para el croata Livakovic.

Lo visual dará color y contexto a lo numérico, las cifras de un Messi que le elevarán a un mito histórico del torneo “antes de terminar mi camino en los Mundiales disputando el último partido”: la final del domingo. El 10 ha fijado ya la fecha del adiós. No habrá marcha atrás.

La despedida final

No habrá marcha atrás como en 2016 cuando anunció su renuncia a la elección. “Ya está, se terminó para mí la selección. Son cuatro finales perdidas [las de la Copa América de 2007, 2015 y 2016 y la del Mundial de 2014]. No es para mí, era lo que más deseaba y no se me dio”, dijo después del cuarto disgusto en los penaltis frente a Chile. Falló uno. Renunciaba Messi “por el bien de todos”. “Hay mucha gente que desea esto, que no se conforma, como tampoco nos conformamos nosotros, en llegar a la final y no ganarla”, sostenía el 27 de junio de aquel año.

Menos de dos meses después, el doble capitán del Barça y Argentina reconsideró su decisión. Tal vez alguien le hizo saber que sin él Argentina no entraría en más finales. O que la suerte iba a cambiar tarde o temprano. El título de la Copa América de 2021 puede ser la antesala del Mundial-2022. Antes de que pueda repetirse la amarga experiencia, la despedida esta vez es definitiva.

“Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho”, aseguró tras el partido frente a Croacia, que para el grupo, decían todos, representaba la quinta final ganada en Qatar, donde Argentina se ha jugado la vida en cada partido tras el tropezón inicial frente a Arabia Saudí.

“El mejor de la historia”

“Es el mejor de la historia. Verlo es emocionante porque siempre genera algo a sus compañeros y a la gente, no solo a los argentinos”, manifestó emocionado Lionel Scaloni, que consideraba “un privilegio y una suerte que tenga puesta la celeste y blanca”. Con él disputó y ganó la final de la Copa América en 2021 y con él se ha clasificado para la final del Mundial 2022.

El extraordinario rendimiento de Messi, que está cuajando el mejor torneo de su vida, en su quinta y última aparición, se anunciaba desde antes de que comenzara la concentración de Argentina en la Universidad de Qatar, solitario ahora ese vasto paraje desde que fueron despedidas España y Países Bajos.

Compareció Messi en Doha con 12 goles y 14 asistencias en 19 partidos disputados en los primeros tres meses con el París Saint Germain. Con la frescura de un juvenil y la madurez de un treintañero, con parecidos números a los de Kylian Mbappé (23 años), autor de 18 goles y 5 asistencias en 20 partidos en París.

Cuatro MVP

En Qatar, Messi ha sido el Man of the Match en cuatro de los seis partidos. En uno, el primero, recibió el premio el saudí Mohammed Alowais, el portero de Arabia; ante Polonia, lo obtuvo su compañero Alexis Mac Allister. Mbappé ha sido el mejor en tres de los cinco partidos de Francia antes de la semifinal.

Messi lidera todas las clasificaciones de cariz ofensivo: en participación en goles, en goles marcados, asistencias, en faltas recibidas en ocasiones creadas y en duelos vencidos. Solo es segundo en un concepto: en regates completados. Le supera el alemán Jamal Musiala, que en solo tres partidos hizo 19 regates. Messi suma 15.

Los retos que se le presentaban a la estrella argentina los ha ido despachando uno a uno antes de poder consumar el definitivo objetivo del título mundial. Iba a superar a Diego Maradona en partidos mundialistas (21) y ya ha alcanzado el número 25, igualando a Lothar Matthäus, la plusmarca absoluta, al que rebasará en la final del domingo hasta sumar 26.

“Leo es una locura. Todos saben lo que es como jugador pero lo que me voy a llevar de él es la clase de persona que es" Cristian Romero - Defensa de Argentina

Uno por eliminatoria

Tenía pendiente sobrepasar a Gabriel Batistuta y sus 10 goles en las fases finales y anotó el 11º frente a Croacia. Le afeaban que no hubiera marcado nunca goles en ninguna eliminatoria y ha marcado consecutivamente a Australia (octavos), Holanda (cuartos) y Croacia (semifinal). Con cinco goles en el torneo (cuatro marcó en Brasil 2014 y uno en 2006 y 2018, cero en 2010), opta a ser el máximo realizador. La mayor amenaza es, de nuevo, Mbappé y Oliver Giroud entre los cuatro últimos equipos.

“Leo es una locura. Todos saben lo que es como jugador pero lo que me voy a llevar de él es la clase de persona que es. Siempre va a por más. Le han pegado tanto y se vuelve a levantar”, dijo con admiración el central Cristian Cuti Romero.

De vuelta a las imágenes: no hay una camiseta más vista en las calles de Doha que la de Argentina con el 10 de Messi.