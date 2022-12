Didier Deschamps compareció en rueda de prensa resignado tras perder la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina. El técnico insistió mucho en la agresividad de su rival, aunque no quiso que sonase a excusa, lanzó un dardo al árbitro y aplazó para principios de año su continuidad como seleccionador de Francia.

Deschamps anlizó que "ha sido un partido complicado contra un rival muy bueno, intenso, agresivo. Pese a todo, hemos podido remontar una situación complicada. Esto nos hace sentir un poco peor. En la prórroga tuvimos en el último minuto la opción de ganar la Copa del Mundo. No debemos tener remordimientos. Argentina ha puesto mucha agresividad".

El técnico vio a un rival al límite del regalmento pero "no les quitamos mérito. Hemos vivido muchas emociones y ha sido algo cruel. Tocábamos el trofeo de cerca y no ha podido ser. Hay motivos por no rendir de igual manera. Nos ha faltado algo de energía".

Crítica a Szymon Marciniak

Con el árbitro, Szymon Marciniak, quiso ser elegante, pero no pudo reprimir que "Argentina nunca ha tenido mala suerte con los arbitrajes", añadiendo que "hubiera preferido que no me hiciera esta pregunta, debo ser muy cauteloso. Su actuación ha sido la que ha sido y no estoy aquí para juzgarla. Hay decisiones cuestionables, como en cualquier partido. No les resto mérito por su título. He hablado con un miembro del cuerpo arbitral y no voy a entrar en detalles. Enhorabuena a la selección argentina".

Respecto a los cambios de 'vacas sagradas', Deschamps aclaró que no quiso señalarlos: "No quiero culpar a Giroud, Griezmann o Dembélé. Nos han ayudado a llegar hasta aquí. Queríamos un cambio de demarcación con Kylian cuanto antes. En el descanso me he hecho incluso daño en el dedo". Sin aclar si había sido producto de su frustración o se había dado algún golpe.

Acabó hablando de Kylian Mbappé, de quien dijo que "ha hecho una gran fina y por este motivo estaba tan triste".