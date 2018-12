Diez regalos de Navidad originales para hombres

La Navidad está caracterizada por los regalos, esos obsequios que pueden convertirse en una auténtica pesadilla para aquellos a los que les cuesta idear los mejores regalos para su pareja, su padre, sus hijos€

Y es que regalar al sexo opuesto se convierte en ocasiones en una ardua tarea. Por ello, te dejamos diez regalos para todo tipo de hombres y bolsillos con los que poder triunfar estas Navidades.

Libro de recetas

Si tú pareja, padre o hijo son un 'cocinitas', les encantará este libro de recetas en el que puede apuntar sus propios platos, tanto los heredados de la familia, como las nuevas creaciones. El libro contiene apartados para fotos, ingredientes, grados de dificultad, entre otras opciones para que su autor se sienta todo un profesional.

EP

Smartphone

Un móvil siempre es una buena opción, sobre todo si lleva con el mismo un par de años. Existe una amplia oferta de teléfonos inteligentes para todos los gustos, necesidades y bolsillos.

Linterna para gafas

¿Te molesta la lámpara encendida cuando tu pareja lee a las noches? Si es así, esta es tu mejor opción. Con esta pequeña linterna LED, que se adapta a las gafas, podrá continuar con la lectura sin molestarte.

EP

Experiencias únicas

Pon a prueba su valentía. Si tu pareja es un gran amante de la adrenalina con este pack de experiencias de aventura aciertas seguro. Practicará deportes como el kayak, el surf, el rafting€

Pulseras inteligentes

Si el receptor de tu regalo quiere mejorar su físico, te recomendamos que le compres una pulsera inteligente. Estas 'smartBands' recolectan información como, por ejemplo, cuantos pasos hemos dado, nuestro ritmo cardíaco o las calorías quemadas.

Getty Images

Colonia

Es un clásico, que gusta, que es caro y que gusta mucho más cuando te lo regalan que no si tienes que comprarlo. Una colonia puede salvarte en el último momento.

Bicicleta



Para los hombres coquetos que llevan una vida sana te recomendamos una bicicleta con la que podrá practicar deporte y ponerse en forma.

Getty Images

Cargador de bolsillo

Si quieres sorprender esta Navidad y no gastarte demasiado dinero, un cargador de bolsillo es lo mejor que puedes regalar. Claro, eso si todavía no tiene uno. De esta manera, no se quedará sin batería en el momento más inoportuno.

Dron saltarín

Los drones están de moda y para los amantes de las fotografías aéreas es el mejor regalo de Navidad. Sirve para grabar vídeos y sacar fotos desde el aire. Además, con él puedes enviar hasta paquetes.

Getty Images

Cojín mando a distancia

¿Un sueño hecho realidad, o no? El cojín que a la vez es un mando a distancia universal es otro de los objetos más vendido como regalo para varones.