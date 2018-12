Qué hacer en València en Navidad

Ya estamos en Navidad. Regalos, fiesta y celebraciones familiares. Una época de reencuentros, sonrisas y momentos inolvidables. Te proponemos varios planes para disfrutar con los tuyos, en buena compañía estas fiestas en la ciudad.

Pista de hielo, carrusel y 'trenet'

Si los más pequeños de la casa sueñan con volar o deslizarse... nada mejor que llevarlos a la pista de hielo del Ayuntamiento o de Nuevo Centro, allí disfrutarán de un rato agradable y divertido en un ambiente navideño. A pocos metros, en la misma plaza, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico propone otras atracciones como el tiovivo de época y el tren de Navidad para contemplar la ciudad engalanada de Navidad.

La pista de hielo de la Plaza del Ayuntamiento.



Acceso a la pista de hielo

Horario: de 11 a 23 horas todos los días de la semana hasta su clausura, el 6 de enero

Excepciones: 24 y 31 de diciembre: abre de 11 a 20 horas.

Precio: 8 euros la pista grande y 5 euros la pequeña

Feria de Atracciones

La Fira de Nadal es un clásico de las fiestas en València, un reclamo turístico y lúdico que visitan cada día miles de personas, en especial los fines de semana y festivos. Decenas de atracciones y paradas de comida rápida, golosinas y regalos están ubicadas frente al Puerto de València hasta el próximo 22 de enero de 2019. Como es habitual los feriantes lanzan sus promociones especiales con precios populares como los Días del Niño (18,19, 20, 21 y 22 de enero) y el 2x1 (el 11 de enero).

Los días del 21 de diciembre hasta el 6 de enero de 2019 serán los de máxima actividad, por ello, abren de 11 a 23,30 horas, de lunes a jueves. Viernes, sábados y vísperas de festivos,de 11 a 1,30 horas. Y domingos y festivos, de 11 a 24,30 horas.

Mercadillos navideños

València cuenta con numerosos mercados y ferias de Navidad situados por diferentes puntos de la ciudad durante estas fechas tan navideñas. En ellos podrás encontrar una infinidad de artículos de decoración y regalos para estas fechas tan señaladas. Figuras para el belén, árboles y plantas típicas de esta época llevan los puestos de estos mercados que cada año visitan cientos de personas. 'La Nadalenca', en la Plaza de Toros, el Zoco Mercat de Colón, el Mercadillo de Navidad en la zona de la Lonja, el Mercado de Reyes del Cabanyal... y muchos más te esperan.

Belenes urbanos

Entre los nacimientos más destacados que se exponen en València se encuentra el Belén del Salón de Cristal del Ayuntamiento, el del Mercado Central y el de la plaza de la Reina. La Asociación Fray Conrado (convento de San José de la calle Cirilo Amorós) realiza uno de los más visitados. Comisiones falleras como Na Jordana, entre otras, también exponen estos días sus particulares nacimientos.

Diversión para 'peques'

¿A qué niño no le gusta un Playmobil? En el Ateneo Mercantil de València te esperan más de 10.000 clicks hasta el 27 de enero.

'Feretes i Cançonetes' vuelve al Palau de la Música con ZOO, Dani Miquel i Ramonets. Del 3 al 4 de enero con las actuaciones de más de 20 formaciones musicales y teatrales.

La nueva exposición 'Érase una vez' del Museu de les Ciències de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València puede visitarse a partir estas fiestas en la primera planta del edificio. Tras su paso por la Citè de París, es el primer museo en España donde se expone.

La tradicional cita con Expojove

Durante diez días, niños, niñas, padres, madres y abuelos tienen a su alcance una propuesta diferente con la que despedir 2018 y abrir 2019. Feria Valencia reúne en sus instalaciones teatro, música, deportes y juegos en un lugar lleno de actividades con las que disfrutar al máximo y en familia.

Feria València (Pabellones 8, 7 y 6). Del 26 de diciembre al 4 de enero de 2019 de 11 a 20 h.; 31 de diciembre de 10 a 14 h.; 1 de enero de 16 h a 21 h.

Expojove en Feria Valencia

Horario:

- Lunes a viernes: de 17:30 a 20:30 horas

- Fines de semana y festivos: de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas

Precio: de 3 euros y de 2 euros para visitas concertadas de colegios

El increíble mundo del circo

Un año más, el mundo circense ofrece en València mágicos espectáculos navideños bajo sus carpas, situadas en distintos puntos de la ciudad. El Circo Rojo (hasta el 5 de enero) y El Gran Circo Alaska (hasta el 6 de enero) estarán en el Bulevar Sur; Circo Gran Fele (hasta el 6 de enero) en La Rambleta y El Circo Wonderland (hasta el 13 de enero) en la avenida Pío Baroja (frente a Bioparc). Te lo detallamos a continuación:

- Circ de Nadal (junto al MN4 e Ikea Alfafar): El único con animales de toda la Comunitat Valenciana

- Circo Gran Fele: 'Cambalaches de cachivaches'

- Circo Rojo (Bulevar Sur): 'Descaro', un espectáculo para adultos en cartel hasta el 5 de enero

- Gran Circo Wonderland (Plaza de Toros): Un show de referencia, en València hasta el 13 de enero

- Gran Circo Alaska: Ubicado en la Avenida Tres Cruces de València. Mantienen la oferta de un niño gratis por cada adulto

Carta a los Reyes Magos

En estas fechas tan señaladas seguro que los más pequeños de la casa que tienen preparada la carta que les van a mandar a Papá Noel o a los Reyes Magos, o en algunos casos, están pensando en escribirla. Por este motivo, en València, hay numerosos espacios donde podrás acudir con toda tu familia y entregar las misivas a Papá Noel, los Reyes Magos o sus emisarios reales.

Espectáculos

"La Jaula de Grillos" regresa al Teatro Flumen de València en su tercera temporada ya desde que se estrenara a finales de 2016 y después de recorrer casi todos los teatros de España, incluyendo nuna amplia temporada en la Gran Vía madrileña donde cosechó un espectacular éxito de crítica y público. Ahora, vuelve a València para despedirse y lo hace celebrando su función número 250 (se dice pronto) y, también, un especial de Nochevieja para dar la entrada al nuevo año de la mejor forma posible.

El espectáculo 'Jaula de grillos', en el Teatro Flumen.

Teatro Olympia:

- Rosa Valenty regresa a València con «Un chico de revista», un espectáculo que nace de la idea de reivindicar el teatro musical español a lo largo de la historia.

- De carácter familiar está 'Tadeo Jones. Una aventura musical' (del 26 al 28 de diciembre)

- Música: Mississippi Gospel Choir, el 1 de enero a las 19,30 horas

Rambleta:

- 'Boys in glory'

- Nieves Mingueza - 'Here I am'. Una exposición sobre el autismo infantil formada por 19 collages y un micropoema

Teatro Principal:

- Musical Tic Tac: del 21 de diciembre al 20 de enero de 2019

Teatro Talía:

- 'Por delante y por detrás': Esta comedia estará en cartel hasta el 20 de enero y contará con una función especial en Nochevieja.

Sala Russafa:

- ¿Y la nave...va?: Hasta el 6 de enero