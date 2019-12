Así llega la Navidad a la casa de los famosos

Con la llegada de estas fechas, son muchos los famosos que comparten con sus seguidores la decoración de sus casas. Fruto de la ilusión de esta época, los personajes públicos de nuestro país se vuelven de lo más tierno para reflejar por sus redes sociales sus gustos navideños. Y es que no hay nada mejor que ver los árboles de Navidad de cada uno de ellos para ver los distintos gustos que tienen.



Hay quien apuesta por decorar el jardín de su casa, otros las entradas, el salón... Los belenes son partes importantes de los decorados de Navidad pero muchos son los que apuestan por fijar el árbol con las figuras que más se lleven en cada época.



Pelayo y su árbol de Navidad

Tamara Gorro, la madre más molona de Instagram

Pilar Rubio, posado junto con sus hijos

Sara Carbonero muestra su amuleto navideño preferido

Miguel Bosé y su fantástico jardín

El diseñador ha querido compartir una fotografía de su árbol de Navidad y lo cierto es que nos hemos quedado con la boca abierta. Ha elegido uno blanco, que rompe por completo con la tradición de poner el clásico pino verde. Con luces que resalta el blanco, ha puesto figuras de navidad como son los camellos, las típicas bolas de colores y robots.Tamara Gorro, que siempre nos muestra su día a día por las redes sociales, ha sido otra de las que ha compartido. Ha publicado dos imágenes, una en la chimenea que refleja el sentimiento acogedor de estas fechas y otra, con unos renos con luces que puede haber puesto en la entrada de su casa. Independientemente de la decoración, la influencer ha mostrado su ilusión de la mejor manera posible, demostrando su gusto por estas fechas.Pilar Rubio es otra de nuestras famosas favoritas que ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía rodeada de sus hijos con el árbol de Navidad de fondo. Con esta imagen, la reportera de televisión no puede derrochar más amor con sus tres pilares fundamentales.que llama mucho la atención, no solo por su tamaño si no por lo exquisita que ha sido eligiendo las bolas y artefactos. Además, dos de sus hijos salen abrazando a un pingüino de peluche blanco, que rompe por completo con el color predominante de la imagen.Sara Carbonero ha sido una de las pocas que no ha colgado todavía su decoración navideña. Parece que la mujer dey simplemente ha subido una fotografía de uno de los muñecos típicos de cada año. Con el siguiente mensaje: "Mirad quién ha vuelto" la periodista ha querido advertir a sus seguidores de que ya está vigilando en su casa los comportamientos de su familia y es que parece que quieren tener el máximo amor y cariño en estas fechas. Lo cierto es que la imagen está muy lograda porque le ha puesto al duende galletas.La historia de este muñeco es toda una aventura para los niños pequeños de la casa. Mientras por la noche todo el mundo duerme, el duende cambia de posición y por la mañana, los más pequeños del hogar tienen que buscar donde se esconde.en CDMX de la mano de mi amiga Gaby y este mundo es el que descubrí en mi jardín... (Vayan a mis stories para que descubran de lo que os hablo)" con este mensaje ha anunciado Miguel Bosé la llegada de la Navidad a su hogar.El tío de Bimba Bosé ha mostrado la decoración tan fantástica que ha elegido para su jardín de su casa de México. Lo cierto es que parece un auténtico cuento de hadas, duendes, luces y un gran árbol de Navidad son algunos de los elementos que ha querido establecer en uno de los rincones favoritos de su hogar.