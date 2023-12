La Navidad es uno de los periodos más entrañables del año. Por supuesto, las tradiciones que reúnen a la gente con sus seres queridos, las familias juntándose para cenar, la decoración, y, en los lugares donde se lo pueden permitir, la nieve son aspectos que ayudan enormemente a que estemos buena parte del año esperando a que vuelva a llegar esta época.

Sin embargo, una de las características determinantes de la Navidad, especialmente para muchos niños, es la llegada de regalos. Sea Santa Claus o los Reyes Magos, los más pequeños saben que ha llegado el momento en el que se les premia por su buena conducta, su esfuerzo escolar y, por qué negarlo, lo adorables que nos resultan.

Sin embargo, a pesar de su innegable despliegue mágico y de su insondable sabiduría, incluso estos maravillosos personajes pueden no terminar de acertar con lo que hay en el interior de ese paquete tan bien envuelto. En esos casos, corresponde a sus más fieles ayudantes, los padres, familiares y amigos, solucionar el problema devolviendo el regalo e intentando escoger mejor en la nueva oportunidad que se les presenta.

Devolver los regalos de Navidad es una tarea sencilla, aunque puede resultar algo más laboriosa de lo habitual si hemos adquirido el producto de manera online o si lo hemos conseguido de una tienda muy popular, donde es más que probable que este tipo de peticiones se acumulen en los días posteriores a las fiestas.

No hay obligación en tienda física

Es importante aclarar que los comercios no están obligados a admitir cambios o devoluciones en las tiendas físicas. No obstante, aunque no sea una norma legal, lo más habitual es que la amplia mayoría de establecimientos contemple un periodo que suele ser de 30 días desde el momento de la compra para poder llevar de nuevo el producto y, o bien recuperar el dinero que costó, o, al menos, intercambiarlo por algún otro bien que la tienda tenga a la venta.

Lo más eficiente, para estar seguros de que tenemos bien controlado el margen del que disponemos para hacer la devolución, es consultar la política específica del comercio al que acudimos. En muchas ocasiones puede ser más amplia o flexible que la estándar, e incluso, en algunos establecimientos concretos, sobre todo en grandes superficies, pueden tener periodos de devolución diferentes y más generosos para el usuario después de las campañas de compra navideñas, como el Black Friday, el Cybermonday, los días previos a Nochebuena o los anteriores a la noche de Reyes. Todas estas desviaciones de la normativa específica habitual de cada tienda debe estar mencionada en el tiquet de compra, y los dependientes deben informar de ellas a los usuarios.

Compra online

La compra a través de internet cuenta con reglas diferentes. Según informa la OCU, los clientes online siempre tienen el llamado derecho de desestimiento de la compra. Ello implica que, mientras lo hagan dentro de un periodo de tiempo que se extiende hasta 14 días después de la llegada del producto, siempre pueden devolverlo y que les reintegren el dinero en un plazo máximo de otros 14 días. No tienes que justificar esta decisión ni explicar nada al respecto, y, si la tienda no te informa correctamente sobre este derecho, la ley puede castigarles ampliando el periodo de devolución hasta a 12 meses.

Además, la organización recuerda que los comercios están obligados a proporcionar acuse de recibo o confirmación de la operación, un documento que interesa conservar por si después toca devolver el bien adquirido.

Tras la entrada en vigor en 2022 de la nueva normativa europea, todos los productos comprados de manera online cuentan con 3 años de garantía (antes eran 2), por lo que, al igual que si compraras en una tienda física, tienes derecho a que te devuelvan íntegramente el dinero si los bienes que pagaste llegan dañados o con algún defecto de fábrica.

Eso sí, algunas de estas condiciones no se aplican a determinados productos, como pueden ser música, alimentos, software, cosas perecederas, videojuegos, prensa, revistas, bienes personalizados o videojuegos, por lo que, si crees que puedes estás en uno de estos casos, revisa bien si tienes o no el derecho de desestimiento de la compra.