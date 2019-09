Scarlett Johansson defiende a Woody Allen tras las acusaciones de abusos de su hija

Scarlett Johansson está en plena promoción de 'Marriga Story', de 'Noah Baumbach', y 'Jojo Rabbit', dirigida por Taika Waititi, además de estar finalizando las grabaciones de la película de 'Marvel Black Widow'. Eso, junto a haber sido nombrada por segundo año consecutivo la actriz mejor pagada del mundo la tiene en el punto de mira constante. Y ahora lo va a estar todavía más debido a sus últimas declaraciones sobre Woody Allen.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Johansson ha hablado sobre su relación con el director Woody Allen, acusado por su propia hija de abusos sexuales. Recordemos que Scarlett ha trabajado tres veces bajo la dirección de Allen, en las películas Match Point, Scoop y Viky, Cristina, Barcelona. "¿Que cómo me siento sobre Woody Allen? Le amo. Le creo y volvería a trabajar con él", han sido las primeras declaraciones de la artista.

"Veo a Woody cada vez que puedo y he tenido muchas conversaciones con él sobre este tema. He sido muy directa con él y él ha sido muy directo conmigo. Él mantiene su inocencia y yo le creo", continúa diciendo la actriz. Cuando el entrevistador le pregunta a Johansson si cree que esta afirmación es complicada de hacer en un entorno cultural donde hay un nuevo y poderoso énfasis en creer en las acusaciones de las mujeres, Scarlett dice: "Es difícil porque es un momento en que la gente está muy entusiasmada, y es comprensible.Las cosas necesitaban ser agitadas y mucha gente cuenta actualmente con mucha pasión y grandes sentimientos que les hacen estar enfadados con razón. Es un momento intenso", finaliza. Intenso o no, las repercusiones sobre sus palabras no tardarán en llegar, tanto a favor como en contra.