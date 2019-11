María Teresa Campos sorprende bailando reguetón con su nieta, Alejandra Rubio

Después de que Alejandra Rubio sorprendiese la semana pasada subiendo a sus redes sociales un vídeo con Edmundo Arrocet yéndose de compras, este domingo la hija de Terelu no ha dejado indiferente a nadie al compartir con sus seguidores un vídeo en el que se la puede ver bailando la canción 11 PM de Maluma con su abuela María Teresa Campos



Nieta y abuela dejan así patente la buena relación que tienen, algo de lo que siempre han presumido en los platós de televisión.



Bajo el título de: "Domingos con mi Abu TE QUIERO. El viernes que viene tenéis un vídeo de @mtmad.es de este domingo familiar" , la hija de Terelu Campos ha querido pregonar a todos sus seguidores lo a gusto que está con su abuela y el cariño inmenso que le tiene.





Otra de las cosas que nos ha llamado la atención es el lugar donde se han grabado. Sabemos que se trata de la casa de Terelu Campos porque su propia nieta establece en el título la pista de que estaba pasando el domingo con su abuela. Curiosamente además en el suelo podemos ver como hay un cuadro de la presentadora, que probablemente todavía no haya encontrado sitio donde establecerlo.A Teresa Campos no se la puede ver más feliz junto a su nieta, marcándose ese baile que ya han visto más de 126.000 personas. La Campos está radiante a sus 78 años. Uno de sus últimos proyectos de la que fuera presentadora de 'Qué tiempo tan feliz' era mudarse a un piso pequeño en el que estar a gusto y dejar la casa tan grande en la que vivía. La misma que ha lucido en muchas ocasiones como en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'.Esta misma mañana,"Ya sabéis que yo tengo una relación muy bonita con Alejandra, es mi nieta menor. La he tenido con todos mis nietos, con los hijos de Carmen, pero ella es la pequeña". De esta manera empezaba a contar la presentadora el sentimiento tan profundo que tiene hacia la hija de Terelu: "Abuela, ¿por qué no bailas conmigo? Entonces de broma la bailamos las dos, es que esa canción me encanta", explicaba en el espacio de Antena 3.