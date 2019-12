Cristina Pedroche aumenta la expectación sobre su vestido de Nochevieja

Cristina Pedroche ya puede decir que tiene su figura de cera en el Museo de Cera de Madrid. Muy emocionada, la presentadora estrenaba esta semana esta representación que para ella ha sido todo un orgullo.





Un reconocimiento público que llega semanas antes del, las. Este año, la mujer del chef David Muñoz ha aumentado la expectación sobre cómo será su: "Pues que me he metido en una cosa muy gorda y tiene mucho trabajo. Aunque va deprisa no va tanto como me gustaría".Aún así, nos ha dado algunos detalles: ". Yo creo que, porque ya lo dije este año o triunfo o me hundo, entonces lo mismo pues es el último año". Una apuesta muy seria que, promete, dejará sin palabras al público: ". Si nunca nadie había dado las Campanadas con los anteriores vestidos, este año ni de locos. Es muy fuerte. Pero es que tampoco quiero hablar más porque si no desde 'Atresmedia' me van a pedir fotos y no quiero mandárselas. Quiero que se sorprendan también", y añade: "Cada vez me meto más en más líos. Y cada vez tengo más nervios porque digo lo entenderá la gente, les gustará porque a ver las críticas malas ya sé que las habrá pero también necesito las críticas buenas, qué les parecerá a mis padres...". Y es que los padres de Cristina solo fueron a una prueba del vestido y ya le avisaron de lo que iba a suceder: "La última vez que fui a la prueba me llevé a mis padres y estaban callados y cuando salí me dijo mi madre: '' Y mi padre 'la vas a liar este año', yo ¿otro más? Es que me da igual. Yo creo que es un concepto único, hay mucha moda detrás, me dejo aconsejar mucho por Josie".