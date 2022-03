El fervor por el grupo coreano BTS ha llegado a la ciudad de València de una forma, cuanto menos insólita: el mupi de la plaza de España, junto a una de las entradas de metro, felicita a uno de sus componentes, Suga, por su cumpleaños.

Con la particularidad de que el cartel no tiene más componente publicitario que el de hacer crecer los seguidores de la banda a través de redes sociales. Precisamente, hoy serán cientos los miembros valencianos de la "Army" que se trasladarán a diferentes cines para presenciar el concierto que tendrá lugar hoy en Seul, "Permission to dance on stage - Seoul" y cuyo directo se ofrece en cines de València, Paterna y Gandia.

Este cartel, además, estuvo precedido por uno similar, dedicado a J-Hope, otro de los componentes del grupo que también celebraba su aniversario. Y que se han convertido en un particular "photocall".

Bangtan Sonyeondan (BTS) es, con diferencia, el grupo más importante de K-Pop y uno de los más influyentes de la música. Compuesto por siete jóvenes artistas, debutaron en 2013 y, entre otros récords, es el grupo que más reproducciones ostenta de la historia de Spotify, además de ostentar el mayor número de semanas como número uno en la historia de Billboard. Se calcula que el grupo aporta el 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto de Corea del Sur. Sus seguidores, el "Army", está extendido por todo el mundo.