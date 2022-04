València, 13 abr (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este miércoles sobre la tasa turística que lo "fundamental" es que la decisión de aplicarla la tendrán los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, "y ya hay muchos" que han anunciado que no la aplicarán, a lo que ha añadido que cree que es "una buena decisión".

Tras recordar que habrá una moratoria para aplicar esa tasa, Puig ha reiterado que "no es el momento oportuno para ninguna tasa de estas características", aunque hay países que la aplican, y ha señalado que respeta la iniciativa de los grupos del Botànic de haber presentado en Les Corts una proposición de ley para establecerla.

"Este no es un problema de hoy, sinceramente; el problema que tenemos nosotros hoy no es la tasa turística", ha aseverado a los medios de comunicación el president, quien ha señalado que "algunos parece que hayan descubierto ahora que este es el gran elefante dentro de la habitación", y ha concluido: "Pues no, no es este".