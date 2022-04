El manga está de moda. Desde hace años, la proliferación de la cultura japonesa a nivel internacional es más que evidente y su influencia es cada vez mayor entre la población. En este sentido, España es uno de los países europeos que consume más anime y ya se ha situado entre los diez países europeos con una mayor comunidad otaku.

En este punto, València se convertirá en el centro de la cultura otaku en España el fin de semana del 7 y 8 de mayo. Durante estos días, Feria Valencia acogerá una nueva edición de Japan Weekend Valencia con multitud de actividades para todos los aficionados al manga y al anime.

De este modo, gracias a la gran respuesta del público, Japan Weekend Valencia se consolida como una de las grandes citas del manga y la cultura japonesa en España. Serán dos intensos días repletos de actividades, artistas invitados y una completa programación para entretener a visitantes, expositores e invitados; la programación incluye varias conferencias, talleres, conciertos, exhibiciones, actuaciones y concursos de cosplay, dance y karaoke.

Tampoco faltarán los stands de venta, donde los más apasionados de este mundo podrán comprar figuras, cómics, ilustraciones, música, videojuegos, libros, películas y series de manga.

Las entradas ya están disponibles en la página web de Japan Weekend Valencia.

Una importante lista de invitados

Japan Weekend Valencia cuenta con un gran número de invitados que protagonizarán varias actividades durante los dos días que dura el evento.

Así, aquellos que visiten Feria Valencia el 7 y 8 de mayo tendrán la oportunidad de conocer a la ilustradora francesa Juliette Cousin, que gusta de representar brujas, caballeros y erotismo en su trabajo. Otra ilustradora que asistirá a Japan Weekend Valencia es Kyntasia quien muestra el mundo del dibujo digital a través de Twitch y TikTok, dando pautas a sus seguidores sobre cómo aumentar la calidad de las obras.

Desde Málaga asistirá Coco Glez, una sensacional ilustradora especializada en acuarela y cuya obra se inspira en lo mágico de lo cotidiano, la naturaleza y los elementos, abriendo ventanas entre el mundo real y el onírico. Los visitantes tampoco pueden perderse a Laia López, la autora de Strawberry Moon, Blue Moon y del libro de arte Gleaming, además de ser la coautora de la trilogía de brujas Royalty Witches.

También asistirá a la cita la ilustradora Judit Mallol, que ha trabajado en Ubisoft como diseñadora de personajes; además, Judit lleva ilustrando libros infantiles y middle grade internacionalmente desde 2018. En 2021 escribió Hallyiu. Descubriendo Seúl con Judit Mallol, y dos mangas cortos: Polaris y Kioka. La profecía al otro lado del espejo, publicados en la revista Planeta Manga.

Los aficionados al cosplay no podrán perderse la oportunidad de conocer al malagueño Jackwise Clown, un gran aficionado del género de terror que lleva trabajando en este género desde 2016. También vendrá a València la cosplay madrileña Mina Starliart, quien desde hace 10 años no ha dejado de crear cosplays, asistir a eventos y participar en concursos, teniendo varios premios a sus espaldas. Mina compagina su amor por el cosplay con su trabajo como ilustradora, creando en ocasiones trajes a partir de sus diseños originales. Además, ha trabajado con conocidas empresas como modelo y azafata. Por último, no podemos dejar de destacar a la valenciana Mery Makeupart, especialista en maquillaje y bodypaint, que dejará boquiabierto al público asistente.

Se puede consultar la lista actualizada de todos los invitados en la página web de Japan Weekend Valencia o en sus redes sociales.

Concursos para todo tipo de público

El certamen contará con diferentes concursos que se celebrarán en el escenario principal y que estarán dotados de interesantes premios. El concurso Asian Cover Dance es un talent show cuyo objetivo es encontrar la mejor performance e imitación nacional de música asiática. El concurso se celebrará el sábado 7 de mayo a las 12:00 horas.

El Concurso de Cosplay se celebrará el sábado 7 de mayo a las 16:30 horas, sumando los formatos pasarela, actuación e infantil en un mismo concurso. Por último, el Concurso de Karaoke será el domingo 8 de mayo, a las 14:00 horas. Las bases para los tres concursos aparecen en la página web de Japan Weekend Valencia.

Organizada por Jointo Entertainment S.L., Japan Weekend es -desde su primera edición en 2008- uno de los mayores eventos relacionados con el manga, el anime, el cosplay y la cultura japonesa de los celebrados en Europa. Con doce ferias anuales (dos en Valencia, Madrid, Barcelona, A Coruña y Bilbao y una anual en Burgos y Granada) es, por número de asistentes, expositores, invitados y volumen de ventas, el principal evento de este género de los celebrados en España.