Eurovisión es el festival de las historias, las historietas y, sobre todo, las anécdotas. Llegadas estas fechas surgen los especiales en los que se repiten los episodios que, a lo largo de las décadas, han dado color al Eurovision Song Contest.

Afortunadamente, sigue habiendo episodios poco revisados. Estos son algunos de ellos. Los "detalles que quizá no te habías dado cuenta" y que sirven para dar color a las horas previas al ESC -que es, por cierto, la abreviatura oficial con la que se conoce, en tiempos de comprimirlo todo, al festival. Es el acrónimo de Eurovision Song Contest-.

¿Quien es Paloma Villasevil?

Desapareció como si se la hubiese tragado la tierra. Nunca más se supo de ella y tan sólo buceando en internet, con un nombre tan peculiar, pocas opciones le quedan a los Eurofans que identificarla con esta "Directora de Proyectos Formativos. Dirección de equipos de trabajo. Planificación, organización e impartición de cursos de orientación laboral en municipios de la Comunidad de Madrid" son algunos de los datos que aparecen en el perfil de LinkedIn de Paloma Villasevil. ¿Quien es esta mujer? Lo podrás ver al final de este artículo.

El chisterazo de los bailarines

Pocas canciones de Eurovision con tan conocidas como el "Fairytale" con el que Alexander Rybak arrasó en el festival de 2009. Aparte de su violín con cuerda rota y las dos coristas, llamó la atención el espectacular grupo de baile que le acompañó. Y aunque sus cabriolas pudieran recordar a los bailes rusos (Alexander es de origen bielorruso), nada más lejos de la realidad: es un baile típico noruego, el "Halling", que se ha de rematar con una habilidosa patada a un sombrero. Los tres balarines lo bordaron y quemaron mil calorías en tres minutos.

La leyenda del chaleco antibalas

El año 1973 fue el del estreno de Israel en el Festival. Acababa de producirse el año anterior la tragedia de los Juegos Olímpicos de Munich con el asesinato de trece miembros de la delegación hebrea y la joven Ilanit consiguió un meritorio cuarto puesto con "Ey Sham". Cuenta la leyenda que debajo del vestuario "hippy" que lucía se escondía un chaleco antibalas que el Mosad le habría puesto por precaución.

Pegadiza hasta la autodestrucción

En el año 1972, Jaime Morey rompió la racha de buenos resultados de España con la canción "Amanece". Que, de todos modos, tampoco estaba tan mal. El caso es que la pieza que defendió el cantante alicantino debió estar tan machaconamente en el imaginario popular, que el dibujante Ibáñez la parodió en un episodio de "Mortadelo y Filemón": los chapuceros detectives reciben instrucciones del "Súper" a través de un tocadiscos, en el que avisa que "este mensaje se autodestruirá en diez segundos". Y así fue:

Cuando la mejor canción no compite

El de 2016 en Estocolmo no es el mejor festival de la historia. Pero sí que deja la anécdota de que no son pocos los Eurofans que consideran como la mejor canción... una que no participó. Es "Historia de Eurovisión" interpretada por los presentadores, Petra Mede y Mans Zarmelow -el ganador del año anterior con "Héroes"- durante la segunda semifinal. Una parodia del festival en el que, entre otras cosas, se narra que "hacemos música y amigos en cada edición y arruinamos a la cadena de televisión anfitriona", "todos los participantes esperan en la habitación verde esperan que el favorito se rompa la pierna" y hasta una enumeración salvaje de todos los idiomas en los que se ha cantado el festival.

Petra y Mans están considerados como la mejor pareja de presentadores que jamás haya conducido un ESC. Incluso al año siguiente, el cantante sueco hizo un "sketch" en el festival de Kiev aleccionando a los tres presentadores de como conducir con éxito la ceremonia.

De actuar en el intermedio a la fama mundial

Y no es la primera vez: en el festival de Dublin de 1994, la televisión irlandesa decidió poner una demostración folclórica en el descanso que llamaron "Riverdance". Fue tan clamoroso el éxito que les llovieron los contratos... y el grupo ha cumplido ya los 25 años de existencia actuando en todo el mundo.

Cuando a Al Bano se le olvidó la letra

Los grandes artistas no son ajenos a quedarse atenazados ante la responsabiliad de cantar en Eurovision. Que se lo digan a Al Bano, que en la primera de sus dos apariciones en el festival, en 1976, con "We'll live it all again"... se le olvidó la letra cuando entraba -en el segundo 56 de este vídeo-. Tuvo que improvisar unos palabros ininteligibles antes de cogerse. La canción no estaba mal, pero acabó en el puesto séptimo.

La letra más corta de la historia... y ganó

"Deja que el día llegue su final y la noche velará por ello. Nocturno. Mira, la oscuridad debe una vez perecer para que la noche pueda dar a luz un día".

Y ya está.

Esta es la totalidad de la letra que contenía la canción "Nocturne", ganadora para Noruega del festival de 1995. Aunque duela que le arrebatara el primer premio a la portentosa actuación de Anabel Conde -para muchos, la mejor vocalización de la historia de España en el ESC-, hay que reconocer que el tema es muy bueno.

Ya puestos, esta es la actuación de Anabel Conde en una versión poco vista: la comparación entre el ensayo y la versión original. Igual de buenas las dos.

¿Otro espontáneo? No: la segunda voz

Las segundas voces y los coros son un elemento esencial en numerosas canciones, obligados al casi anonimato, aunque no son pocas las canciones que las ha levantado el solista, dúo, trío o grupo de acompañamiento.

Otra cosa es el exceso de efusividad. Durante los primeros minutos de la actuación de España en 2010 nos quedamos con la irrupción de Jimmy Jump, reventando la actuación de Daniel Diges. Mientras el cantante de los rizos mantenía el tipo, la organización se lo quitó de en medio. Pero a los pocos segundos entró en escena y a toda velocidad otro personaje, con un pelo más que parecido al del cantante español y micrófono en ristre. No fueron pocos los que vieron en él otro "reventador". Pero no: era la excesivamente efusiva entrada de la segunda voz, David Velardo.

El hombre de la botella, que se nos fue

Hablando de segundas voces, pocas fueron tan conocidas, por incomprensibles, como la que acompañó a Micky en la edición de 1977 con "Enséñame a Cantar". No por la voz de Amadeo Álvarez, ni por su vestuario, sino por la botella que empleó para hacer sonidos durante la misma. En el año 2019 trascendió que el cantante argentino nos había dejado.

Solución: ¿Quien es Paloma Villasevil?

Lo prometido es deuda y precisamente por eso nos quedamos en esa misma canción de Micky. ¿Quien es Paloma Villasevil? Pues, salvo coincidencia insólita en nombre y apellido, hace 45 años, era... la chica que tocaba el banjo o hacía como que lo tocaba en el mítico y aceptablemente envejecido "Enseñame a Cantar".