Con destino final a la ría de Vigo, la Ruta Iacobus Maris ha desplegado ya velas y se prepara para recorrer las primeras 500 millas de su recorrido y recalar este viernes en la Marina de València donde, durante dos días y de forma totalmente gratuita, vecinos y turistas podrán visitar in situ los 11 grandes veleros que componen la flota de la que ya se conoce como la Ruta Xacobea más larga de la historia, organizada por la Fundación Traslatio con el patrocinio del Xacobeo 2021-22 para conmemorar el viaje original del cuerpo del Apóstol a Santiago de Compostela.

Goletas, buques escuela e incluso un barco de la Volvo Ocean Race se encuentran así entre los grandes protagonistas de “un evento extraordinariamente importante”, en palabras del propio Giuseppe Pappalardo, CEO de la Marina de Génova, puerto de mar encargado de dar este domingo el pistoletazo de salida a la gran cita con el Camino de Santiago por mar, y donde, después de tres intensos días en los que más de 20.000 personas se acercaron a disfrutar del ambiente, visitar los barcos y vivir de cerca la Iacobus Maris, dio comienzo la gran travesía de la Iacobus Maris.

“Sin duda hemos tenido un número muy importante de visitas a bordo. Lo más bonito fue ver a los niños en estos barcos, soñando con navegar con los antiguos veleros y en los grandes mares y océanos. Génova es una ciudad de mar y sabíamos que a la gente le iba a gustar mucho tener la posibilidad de visitar estos barcos.

Estábamos seguros de que las familias genovesas disfrutarán de la Iacobus Maris”, explica en esta línea Pappalardo sobre el evento, que arrancó su periplo en la ciudad italiana el pasado jueves, día 23 de junio, con la celebración de una cena de bienvenida que no quiso perderse nadie.

Al evento asistieron Marco Bucci, alcalde de Génova; Giovanni Totti, presidente de la Región de Liguria; Orazio d ́Anna, jefe de las Fuerzas de Seguridad de Génova; Renato Franceschelli, delegado del Gobierno en Génova; Almirante Liandro, jefe de la Guardia Costiera de Génova; Giuseppe Pappalardo, CEO de la Marina de Génova; Fermín Galán, Capitán del Atyla; José Gutiérrez, Capitán del Pascual Flores; Ștefan Scutelnicu, Segundo Oficial del Mircea; Benedikt Clauberg, Capitán del VO70 E1; y Mario Cardama, presidente de la Fundación Translation.

“Espero que volvamos a acogerlo en los próximos años, porque sigo pensando que es, sobre todo en los tiempos que vivimos, un evento extraordinariamente importante”, finaliza Pappalardo sobre la flota, que llegará a València este viernes día 1 de julio, donde recalarán en la marina de la ciudad y abrirán de nuevo sus puertas durante dos días antes de retomar la ruta Iacobus Maris el domingo, día 3 de julio, en su periplo a las próximas etapas: Sevilla, Oporto y Vigo, donde finalmente confluirán las flotas de la Iacobus Maris y la ruta Cabaleiro das Cunchas para realizar una entrada multitudinaria en la ría gallega.

Una experiencia única

Una experiencia única, tal y como la definen algunos de los participantes que se han anotado para enrolarse a bordo de uno de los once grandes veleros. Para muchos de ellos ésta será su primera experiencia xacobea y para otros, como para el onubense Eduardo Lozano, que participa a bordo del “Atyla”, no será su primer Camino de Santiago pero sí la primera vez que lo hace por mar y a bordo de esta impresionante goleta de 31 metros de eslora, construida en los años 80 con un diseño inspirado en los buques del siglo XVIII.

“Anteriormente hice el Camino Francés e hicimos también parte del Camino del Norte y el Camino Primitivo. Cuando me llegó la información de la Iacobus Maris a través de una compañera, me pareció una aventura emocionante y me llamó mucho la atención. Creo que para mí va a ser un reencuentro con la vida, algo que yo necesitaba”, explica.

Con todavía cuatro etapas por delante y otros cuatro puertos que visitar, Lozano ya espera impaciente la llegada a Galicia, un lugar que para él es, sin duda, especial. “Desde mi punto de vista, Galicia y el mar son lo mismo, es un todo”, concluye.