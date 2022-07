El festival Homenaje a la Ruta 90s & 2Mil, que se celebrará este sábado 9 de julio en la Marina Norte de Valencia, apuesta por la igualdad al lograr que el 50% de su plantilla total esté formada por mujeres para que el festival sea lo más paritario posible.

Los responsables del festival Homenaje a la Ruta 90s & 2Mil Ricardo Caballer, Vicente Ferrer y Víctor Pérez han afirmado que “en incluso algunos departamentos el número de mujeres contratadas alcanza ya el 60% en una muestra más de nuestro compromiso por la integración de la mujer en los festivales de música y más en el Homenaje a la Ruta”.

En esta edición participarán los artistas Bandido B2B Piropo, Corona, Damae, Double You, Double Vision, Jerry Daley, Kriss, Nalaya Brown, New Limit, The King of House y los principales djs residentes de las famosas salas de la ruta que atraían hasta Valencia a miles de personas cada fin de semana. La presentación correrá a cargo de Bartual y Raúl Antón.

El festival, el único ideado en homenaje a la música de la última década del siglo XX y de la primera del siglo XXI y a las mejores discotecas de la ruta, está ideado como una sesión continua para que el ritmo, la fiesta y la buena música no pare en ningún momento.

La edición de este año, que se celebra en la Marina Norte de València, comenzará con la apertura de puertas y el inicio del festival a las 16:00 horas con un espectáculo pirotécnico y finalizará con el disparo de un piromusical a cargo de Ricardo Caballer que prepara un gran final para esta edición 2022.

El festival ha querido premiar a los asistentes más madrugadores. Los 1.000 primeros en entrar en el recinto de la Marina Norte de Valencia tendrán de regalo un cd exclusivo y original editado para la ocasión. Este será el tercer cd que edita el festival Homenaje a la Ruta 90s & 2Mil tras el éxito de los dos primeros lanzamientos.

El festival celebrará una preparty el viernes 8 de julio en el edificio Veles i Vents para que todos aquellos interesados puedan recoger la pulsera de entrada al festival para tener acceso directo. En esta preparty se podrán recoger las pulseras, recargarlas, comprar el cuño de reintegro e incluso comprar entradas para todos aquellos que aún no la han comprado.

Las últimas entradas aún están a la venta en la web oficial de Homenaje a la ruta 90s & 2 Mil. Los más regazados podrán comprar las entradas en el preparty del viernes o el sábado en las taquillas del festival.